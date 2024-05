Sem Steijn en Maurice Steijn melden zich zondagavond samen in MetLife Stadium

FC Twente-voetballer en zijn vader Maurice Steijn zijn afgelopen weekend afgereisd naar de Verenigde Staten voor een concert van The Rolling Stones, zo blijkt uit beelden op Instagram. De oud-trainer van Ajax en de uitblinkende middenvelder van FC Twente poseerden allebei in een speciaal t-shirt, gemaakt voor de nieuwe tour van de Britse band.

The Rolling Stones waren zondagavond voor Hackney Diamonds Tour in New Jersey. In het MetLife Stadium, een stadion waar zo'n 82.000 mensen in kunnen plaatsnemen, waren Sem en Maurice Steijn aanwezig. In november 2023 kondigde de band, die met meer dan 2000 concerten op hun naam een van de langst tourende bands ter wereld zijn, een tour door verschillende staten in Amerika aan.

Artikel gaat verder onder video

Sem Steijn had het geluk dat hij met FC Twente was vrijgesteld van een verplichting als de play-offs voor Europees voetbal, waardoor het voor hem mogelijk was om met zijn clubloze vader af te reizen naar het concert van The Rolling Stones in New Jersey. Op Instagram deelde de voetballer van de Tukkers onderstaande foto, gemaakt voorafgaand aan het concert.