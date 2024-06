Hier verblijft het Nederlands elftal tijdens het Europees kampioenschap in Duitsland

De KNVB heeft zaterdag een uniek inkijkje achter de schermen gegeven van het hotel waar het Nederlands elftal tijdens het EK verblijft. Oranje overnacht tijdens het toernooi in het luxueuze 5-sterrenhotel Ritz-Carlton in Wolfsburg, zo valt te zien tijdens een YouTube-item van OnsOranje, waarbij voormalig Internationals Ron Vlaar en Jeremain Lens op een Oranje Road Trip gaan.

Het duo bezoekt in de eerste aflevering het teamhotel van Oranje in Wolfsburg en te zien valt dat de spelers en de staf van het Nederlands elftal niets te klagen hebben in het luxueuze onderkomen. Overigens was in eerste instantie het plan om een hotel te boeken in München, maar met het oog op het speelprogramma heeft men anders gekozen. Het Nederlands elftal speelt tijdens de groepsfase van het EK in Hamburg, Leipzig en Berlijn.

De Oranje-internationals trainen komende zomer in het AOK Stadion in Wolfsburg, waar normaliter de jeugdelftallen vrouwen van VfL Wolfsburg hun thuiswedstrijden spelen. Vlaar en Lens brachten hier ook een bezoek aan en spraken daar met Lynn Wilms, verdedigster van de OranjeLeeuwinnen. “Het is een perfect stadion. Er kunnen normaal gesproken 4.500 tot 5.000 mensen in.”

Het Nederlands elftal speelt op 6 en 10 juni nog oefeninterlands tegen Canada en IJsland, waarna de manschappen van Ronald Koeman het EK op 16 juni starten tegen Polen. Vervolgens neemt Oranje het in de groepsfase op tegen Frankrijk (21 juni) en Oostenrijk (25 juni).

