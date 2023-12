Dit vijfsterrenhotel is komende zomer de uitvalsbasis van Oranje op het EK

De KNVB heeft besloten om Wolfsburg als uitvalsbasis te kiezen voor het EK dat komende zomer in Duitsland wordt gehouden. Het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman zal in juni zijn intrek nemen in het Ritz-Carlton, een vijfsterrenhotel in de stad die vooral bekend staat als thuisbasis van het Volkswagen-imperium.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad dinsdagochtend. De krant weet ook dat de KNVB met de keuze voor Wolfsburg voorbijgaat aan de eerste voorkeur om de tenten in het veel zuidelijker gelegen München op te slaan. Omdat de Beierse stad echter behoorlijk ver verwijderd is van de steden waarin Oranje de drie groepswedstrijden zal afwerken, is besloten in het veel noordelijker, centraal gelegen Wolfsburg te gaan verblijven.

Voor Oranje begint het EK op 16 juni met een wedstrijd in Hamburg, dat zo'n 200 kilometer ten noorden van Wolfsburg ligt. De tegenstander in de openingswedstrijd wordt in maart pas bekend. Dan worden de play-offs gespeeld en weet Koeman of hij zich op mag maken voor een confrontatie met Wales, Polen, Estland of Finland. Op 21 juni vindt de tweede groepswedstrijd plaats, dan is Frankrijk in Leipzig de opponent. Ook die stad ligt op iets meer dan 200 kilometer van Wolfsburg, maar dan richting het zuidoosten. Oranje besluit de groepsfase op 24 juni in Berlijn, dat ongeveer 230 kilometer ten oosten van Wolfsburg ligt. Oostenrijk is in de laatste speelronde de tegenstander.

Het Ritz-Carlton werd in 2000 geopend, is in eigendom van de Volkswagen groep en was tevens de eerste Europese vestiging van de Amerikaanse hotelketen. Het beschikt over 147 kamers en 23 suites en een verwarmd buitenzwembad van 40 meter lang. Bovendien is in het hotel restaurant Aqua gevestigd, dat ook dit jaar weer met drie Michelinsterren werd beloond en waar Koeman en zijn staf vast graag een vorkje zullen gaan prikken.

'Goed gevoel'

Bondscoach Koeman toont zich uiterst tevreden met keuze voor Wolfsburg. "De combinatie van het hotel en de trainingsfaciliteiten sluit perfect aan bij onze wensen", wordt de keuzeheer geciteerd in een persbericht dat de KNVB dinsdag naar buiten brengt. "Omdat we gebruik kunnen maken van de accommodatie van VfL Wolfsburg hebben we de beschikking over een trainingscentrum dat aan alle moderne eisen voldoet", legt de zestigjarige bondscoach uit. "Zelf vind ik het belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij je basecamp. Tijdens een toernooi zit je vijf weken op elkaars lip, dan is de onderlinge sfeer erg belangrijk. Een goed hotel helpt daarbij", aldus Koeman.