Sem Steijn komt op voor ontslagen vader: 'Het lag bij Ajax niet aan hem, dat is wel gebleken'

vertelt tijdens een interview met Voetbal International over het afgelopen seizoen, waarin zijn vader ook vaak onderwerp van gesprek was. Maurice Steijn werd in oktober bij Ajax weggestuurd, na vele slechte resultaten.

Sem is (vooral in de eerste helft van het seizoen) een revelatie gebleken bij FC Twente. In de competitie staat de aanvallende middenvelder momenteel op veertien doelpunten en twee assists. Toch is het in het verleden niet altijd makkelijk geweest om de ‘zoon van’ te zijn, vertelt het talent. “In de jeugd bij ADO werd er al snel afgunstig naar me gekeken. Als ik mensen van vroeger tegenkom, geven ze het toe: “Ik dacht altijd dat je alleen bij ADO mocht voetballen, omdat je vader daar zat”. Nu zijn ze trots op me, dat vind ik ook wel weer mooi. Het nadeel van mijn achternaam heb ik omgebogen naar een voordeel: ik zal eens laten zien wat ik zélf kan.”

De FC Twente-middenvelder moest met lede ogen aanzien hoe vader Maurice met Ajax tijdelijk op de laatste plek in de Eredivisie bivakkeerde en niet veel later werd weggestuurd. “Pff, ik ben blij dat die periode voorbij is. Mijn vader en ik zijn heel hecht, maar die maanden zag ik hem heel weinig. Hij is bij niet één wedstrijd van mij geweest. Verder was het voor niemand een leuke periode. Voor mij was het ook moeilijk: je ontkomt niet aan Ajax. Hij was overal. Er was geen ontsnappen aan; als ik de tv aanzette, ging het over hem.”

Sem was opgelucht toen hij niet meer continu kritiek op zijn vader hoefde aan te horen, toen Maurice in oktober ‘uit zijn lijden werd verlost’. “Zeker, vooral ook omdat hij er zelf geen vertrouwen meer in had. Als je ziet hoe het dit seizoen verder is gegaan met Ajax, dan was dat moment vroeg of laat toch wel gekomen. Dan kan het maar beter snel gebeurd zijn. Het lag niet aan mijn vader, dat is daarna ook wel gebleken. Ik weet hoe alles is gegaan, ik weet dat hij er alles aan heeft gedaan. Gelukkig gaat het nu weer hartstikke goed met hem. Mijn vader klikte gewoon met één iemand niet, het is wel duidelijk wie dat was. Met de andere mensen daar heeft hij prima gewerkt.”

