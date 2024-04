Mooie beelden: Steven Berghuis belooft bijzondere juichactie voor zieke Ajax-fan

De selecties van Ajax en Ajax Vrouwen brachten onlangs een bezoek aan het Emma Kinderziekenhuis in het AMC te Amsterdam. ESPN legde het moment vast en kwam vrijdagavond met een mooi fragment, waarop te zien is dat een belofte doet aan een zieke Ajax-fan.

De supporter geeft Berghuis de taak mee om zijn volgende doelpunt op een bijzondere manier te vieren. “Een goal celebration voor mij. The Griddy”, zegt de jongen. “Die is echt moeilijk, he. Kan iemand die hier? Ik ga The Griddy thuis oefenen en als ik scoor dan doe ik hem”, glimlacht Berghuis, die vervolgens de juichactie al uitvoert.

Berghuis is al een tijdje uit de roulatie bij Ajax. De vraag is of de aanvaller annex middenvelder dit seizoen nog in actie komt.