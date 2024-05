Johan Derksen adviseert Ajax met droomkandidaat: 'Engelse trainers zijn niet bezig met tactiek'

Johan Derksen vindt dat Ajax er alles aan moet doen om Erik ten Hag als nieuwe trainer naar Amsterdam te halen, zo heeft De Snor dinsdagavond aangegeven in het programma Vandaag Inside. De voormalig linksback adviseert de Amsterdammers om niet in zee te gaan met Graham Potter, maar werk te maken van de komst van Ten Hag.

"Ik zou als ik Ajax was liever Ten Hag nemen, dan zo’n dure buitenlander", doelt Derksen op Potter, die als een van de belangrijkste kandidaten zou gelden voor technisch directeur Alex Kroes: "Die man (Potter, red.) begrijpt niets van het Ajax-voetbal. Dat zijn Engelse coaches en die houden zich niet bezig met tactiek. Die zegt have fun en stuurt ze naar buiten", stelt de besnorde analist. "Voor de opbouw moet je ontzettend veel communiceren, dus dan zou ik altijd een Nederlandse trainer nemen. Die weet wat er hier speelt en hoe je een club weer kan opbouwen."

John van 't Schip zou, als het aan Derksen ligt, in ieder geval moeten worden opgevolgd door Ten Hag. De 75-jarige analist van het programma Vandaag Inside denkt dat die mogelijkheid ook ontstaat, aangezien de oefenmeester uit Haaksbergen onder grote druk staat in Engeland: "Manchester United is gewoon een eenvoudige subtopper geworden. Arsenal is over ze heen, Manchester City is over ze heen. Die FA Cup-finale gaan ze ook niet winnen, dus dan heeft hij weer helemaal niets gewonnen."

Valentijn Driessen verwacht dat Ten Hag aan het einde van het seizoen moet vertrekken en is het eens met Derksen. In de ogen van de chef voetbal van De Telegraaf zou de nummer vijf van de Eredivisie geduld moeten hebben in de zoektocht naar een nieuwe trainer: "De juiste trainer is Ten Hag, maar waarom zou je niet op hem wachten. Volgens mij heeft hij ook aangegeven dat hij bereid is om terug te komen als hij daar weg gaat", vertelt Driessen tot slot.

