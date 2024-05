Van Hanegem mist twee namen in Oranje: 'Dat is toch meer waard dan een paar doelpunten tegen Almere City of PEC Zwolle?'

Willem van Hanegem vindt het jammer dat en niet bij de 30-koppige voorselectie van bondscoach Ronald Koeman voor het Europees Kampioenschap in Duitsland zitten. Beide aanvallers speelden nog nooit voor het Nederlands elftal, maar hadden volgens De Kromme niet misstaan op de eindronde.

Bologna-spits Zirkzee werd in maart voor het eerst opgeroepen door Koeman, maar moest geblesseerd afzeggen voor de oefenduels met Schotland (4-0 winst) en Duitsland (2-1 verlies). Van Hanegem noemt het in zijn column in het Algemeen Dagblad 'jammer' dat de 22-jarige spits nu al weet dat hij het EK kan vergeten: "Ja, hij is geblesseerd geraakt maar als ik goed geïnformeerd ben, is het zeker niet langdurig", schrijft het Feyenoord-icoon.

Mede op verzoek van Koeman heeft de UEFA besloten dat elk land niet 23, maar 26 spelers mee mag nemen naar de eindronde. Dat lijkt voor twee twijfelgevallen gunstig uit te gaan pakken: "De bondscoach wil alleen op Frenkie de Jong en Memphis wachten. Voor andere spelers maakt hij die uitzondering niet", weet Van Hanegem, die verwacht dat de bondscoach een andere speler die wél deel uitmaakt van de voorselectie, alsnog gaat laten vallen. "Marten de Roon kan dus waarschijnlijk ook een kruis door het toernooi zetten, want die mist met Atalanta de Europa League-finale woensdag al in Dublin tegen Bayer Leverkusen."

Summerville

Daarnaast vindt Van Hanegem het 'terecht' dat 'mensen over Crysencio Summerville beginnen'. De bij Feyenoord opgeleide buitenspeler is dit seizoen de grote uitblinker bij Leeds United, dat volgende het gevecht met Southampton aangaat in de eindstrijd om promotie naar de Premier lEague. "Die doet het bij Leeds United inderdaad geweldig met heel veel goals en assists. Ja, Leeds is niet het hoogste niveau, dat weet ik ook wel. Maar zo’n finale op Wembley om promotie halen, dat is toch meer waard dan een paar doelpunten tegen Almere City of PEC Zwolle?", vraagt Van Hanegem zich hardop af. Daarnaast heeft de 22-jarige Summerville vorig seizoen al kunnen ruiken aan het hoogste niveau in Engeland: "Bovendien maakte Summerville vorig seizoen ook goals in de Premier League", stipt Van Hanegem aan.