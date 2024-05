Klaar voor seizoensfinale: Ajax ziet twee belangrijke krachten terugkeren in wedstrijdselectie

Ajax kan in de wedstrijd tegen FC Volendam weer beschikken over en , zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. Ook , die tegen Excelsior voor rust geblesseerd uitviel, heeft volledig meegetraind en is inzetbaar.

Berghuis stond sinds eind februari aan de kant met een knieblessure en rugklachten, terwijl Henderson tegen Sparta Rotterdam (halverwege maart) last kreeg van zijn hamstring. "Deze blessure werd maar niet beter. Dus ik moest een paar weken rust nemen om het te laten herstellen. De afgelopen twee weken trainde ik met het team, wat goed is om weer helemaal fit te worden. Ik voel me nu goed, dus hopelijk kan dat de komende weken zo blijven", aldus de Engelse middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

Steven Bergwijn en Benjamin Tahirovic zijn geschorst voor het duel met FC Volendam, dat aanstaande zondag kan degraderen uit de eredivisie. Trainer John van 't Schip kan daarnaast ook geen beroep doen op Kristian Hlynsson, de Deense middenvelder is nog niet fit genoeg voor het duel tegen de Palingboeren.

