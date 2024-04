Ronald de Boer verwijst Ajax-standpunt van Marco van Basten op pijnlijke wijze naar de prullenbak

Ronald de Boer is het niet met Marco van Basten eens dat er de afgelopen seizoenen te weinig talenten zijn doorgebroken bij Ajax. De Boer vindt dat er in het 1e elftal van Ajax momenteel voldoende spelers uit de eigen jeugdopleiding rondlopen en ziet dat het aantal spelers die uit de eigen jeugdopleiding afkomstig zijn bij andere clubs niet veel hoger ligt.

Van Basten heeft zich in het programma Rondo op Ziggo Sport vaker kritisch uitgelaten over de doorstroom van spelers uit de jeugdopleiding van Ajax naar het 1e elftal. Maandagavond deed de analist dat opnieuw: "Ik vind dat Ajax vroeger altijd veel talenten had en de afgelopen jaren zie ik weinig talenten. Ik vind er heel weinig lopen waarvan je zegt: dat is een pareltje. Daar staat Ajax toch bekend om", stelt Van Basten. De Boer is het niet eens met zijn collega-analist.

Artikel gaat verder onder video

"Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ajax heeft Jorrel Hato van achttien jaar, Kristian Hlynsson, Brian Brobbey, Kenneth Taylor vanuit de eigen jeugdopleiding", somt de analist een aantal spelers die uit de opleiding van Ajax afkomstig zijn en momenteel in het eerste elftal spelen op. "Silvano Vos kwam erin", voegt De Boer nog toe. "Jij hebt het over AZ, dat heeft dertien procent aan spelers uit de eigen jeugd erin staan. Eerder was het vijftig procent, nu is het helemaal niks", maakt De Boer zijn collega duidelijk.

De uit Hoorn afkomstige analist ziet geen grote verschillen tussen de Ajax-jeugdopleiding van nu en die van tien jaar geleden, zo stelt hij: "Nu wint Ajax bijvoorbeeld de Future Cup, dat geeft nog geen garanties hoor, maar de 013-1 en 014-1 zijn ook een van de beste lichtingen die ze ooit hadden", schetst de analist de toekomst van de Amsterdammers rooskleurig.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Taylor: 'Daar wil ik liever niet op ingaan, als u dat begrijpt. Dankuwel'

Kenneth Taylor ging een onderwerp uit de weg op de persconferentie na Ajax - FC Twente.