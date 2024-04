Lichtpunt tijdens crisisseizoen: Ajacied van het Jaar bekend

is door de fans van Ajax uitgeroepen tot Ajacied van het Jaar, meldt Ajax Life. Er zijn nog enkele wedstrijden te spelen, maar de spits is in door zijn teamgenoten niet meer in te halen.

Vorig seizoen mocht Steven Berghuis de bijbehorende Marco van Bastentrofee in ontvangst nemen. In de Eredivisie scoorde de buitenspeler negen keer en gaf ook negen assists. Brobbey heeft als spits dit seizoen nog betere cijfers: hij scoorde al zeventien keer en gaf negen beslissende passes.

Artikel gaat verder onder video

In het klassement van dit seizoen heeft Brobbey een ruime voorsprong. De spits staat op 58 punten, terwijl Jorrel Hato en Berghuis tot dusver 21 punten hebben gekregen. Deze achterstand is niet meer in te halen, waardoor Brobbey zich voor de eerste keer in zijn carrière Ajacied van het Jaar mag noemen.

Dat is op zich opmerkelijk, aangezien de aanvaller eerder dit seizoen veel kritiek te verduren kreeg. Ondanks een groot aantal kansen, scoorde Brobbey maar mondjesmaat. In de tweede seizoenshelft scoort de 22-jarige spits aan de lopende band. Het is wel nog maar de vraag of hij dit seizoen nog in actie komt, nu hij met blessures kwakkelt. Brobbey viel in de meest recente wedstrijd tegen Excelsior (2-2) al voor rust uit.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Ajax toont interesse in oude bekende: hoofdscout Kelvin de Lang bekijkt transfervrije aanvaller’

Ajax heeft interesse in de terugkeer van een Europa League-finalist van 2017 naar Amsterdam.