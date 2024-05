Britse media schreeuwen om ontslag Ten Hag bij Manchester United: 'Het bestuur moet nú iets doen'

De Britse media hebben Erik ten Hag gefileerd na zijn oorwassing met Manchester United op Selhurst Park tegen Crystal Palace. De ploeg van Ten Hag verloor met maar liefst 4-0 in zuid-Londen, en dat kwam de oefenmeester op felle kritiek van de kranten en de pundits te staan. Jamie Carragher haalt Ten Hag door de mangel, maar haalt ook onbedaarlijk hard uit naar Antony.

Carragher, die na de wedstrijd van Manchester United tegen Crystal Palace erg hard was voor Ten Hag, vertelt over de slechte statistieken die de ploeg heeft. “Dit is een van de slechtst gecoachte teams in de Premier League. Dat is een feit. Dat is geen mening. Dat is een feit. De cijfers vertellen je dat. Defensief gezien staan ze onderaan, lager dan Sheffield United zelfs. Het welbekende handje voor de mond, ditmaal bij Antony, kon de Liverpool-legende ook totaal niet bekoren.

Artikel gaat verder onder video

“Oh, kom op, ga van dat veld af”, vertelt Carragher. “Fluisteren achter je hand... je was de allerslechtste van het veld. Waarschijnlijk praat hij over een andere speler of over de manager. Ga dat veld af. Houd je mond gewoon, je bent net met 4-0 verslagen. Echt beschamend. Dat is wat Ten Hag goed heeft gedaan: Antony na een uur gewisseld.”

Michael Owen, die 31 wedstrijden speelde voor The Red Devils, wil graag Steve McLaren als coach zien van Manchester United. “We hebben onder hem gespeeld. Hij is een briljante coach en het is onmogelijk dat hij iets te maken heeft met dit team. Dit team heeft geen idee. Hij (Ten Hag, red.) is niet goed genoeg om Manchester United te leiden. Ik denk dat het bestuur nú iets moet doen en een radicale beslissing moet nemen.”

Niet alleen de analisten, maar ook de kranten waren vernietigend voor het United onder Ten Hag. Engelse krant The Guardian schrijft: “Dit is de zoveelste schande. Eric Cantona deelde ooit een karatetrap uit aan een Crystal Palace-fan, nu krijgt Erik ten Hag er zelf eentje. Mocht de toekomst van Erik ten Hag nog ter discussie staan, dan is nu aan alle twijfels een einde gemaakt.”

Ook The Daily Mail zag Ten Hag en consorten hard onderuitgaan in Londen. “Ten Hag ziet een totale vernietiging voor zijn ogen ontvouwen, maar hij praat nog steeds over processen terwijl er één groot bloedbad te zien is. Ten Hag heeft een enorm rampendossier opgebouwd. Ja, hij kan wijzen naar een lange lijst met blessures, maar laten we niet doen alsof andere clubs geen problemen hebben. Voor dit debacle is geen enkel excuus.”

