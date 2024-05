Lachende Luuk de Jong geeft veelzeggend antwoord na vraag over EK met Oranje

vermoedt dat zijn beslissing om te bedanken voor het Nederlands elftal een belangrijke reden is dat hij dit seizoen uitmuntend heeft kunnen presteren voor landskampioen PSV. De 33-jarige spits moet lachen als dagblad Trouw hem vraagt naar de mogelijkheid dat bondscoach Ronald Koeman binnenkort aan de telefoon hangt om hem toch over te halen mee te gaan naar het EK in Duitsland.

In maart 2023 kondigde De Jong op X aan dat hij niet langer beschikbaar zou zijn voor Oranje. Daarmee kwam een - voorlopig - einde aan een interlandloopbaan die begon in 2011 en tot dusverre acht doelpunten in 39 wedstrijden had opgeleverd. Komt De Jong niet terug op zijn besluit om te bedanken, dan blijft de verloren kwartfinale van het WK van 2022 tegen Argentinië zijn laatste interland.

Dit seizoen speelde De Jong echter misschien wel het beste voetbal dat hij in zijn hele loopbaan heeft laten zien, getuige alleen al de kille statistieken. Liefst 27 scoorde de spits, die ook nog eens vijftien keer de assist leverde bij een treffer van een teamgenoot. En dat is alleen nog maar in de Eredivisie; ook in de Champions League was het (inclusief vijf treffers in de kwalificatiereeks) acht keer raak. Wat daarnaast opvalt, is dat De Jong dit seizoen slechts één officiële wedstrijd aan zich voorbij liet gaan: de thuiswedstrijd tegen Arsenal in de groepsfase (1-1), toen PSV al zeker was van plaatsing voor de achtste finale.

Zijn fitheid houdt verband met de rust die De Jong kan pakken als zijn teamgenoten uitwaaieren naar hun respectievelijke nationale ploegen, denkt de spits. "Bij veel internationals zie je dat ze op een gegeven moment toch pijntjes of blessures krijgen. Ik weet niet of er een direct verband is, maar ik heb die beslissing ook genomen om extra rust te pakken en te herstellen voor het volgende blok van veel wedstrijden. Dat heb ik goed onder controle." Gezien zijn blakende vorm én fitheid gaan continu stemmen op over een terugkeer in Oranje, zeker gezien de aanhoudende blessures van Memphis Depay. Trouw vraagt De Jong op de man af welk antwoord Koeman gaat krijgen als die tóch probeert hem over te halen om komende zomer mee te gaan naar Duitsland. "Ik verwacht niet dat hij mij gaat bellen, maar als hij dat wel doet?” Lachend: "Dan moet ik even luisteren wat hij zegt. Ik heb mijn vakantie namelijk al geboekt."

