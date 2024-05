Nigel de Jong moet wellicht slechtnieuwsgesprek voeren met Ronald Koeman: 'Daar denk ik helemaal niet aan'

Het Nederlands elftal begint over drie weken aan de eerste wedstrijd in de groepsfase van het EK 24 in Duitsland. Op 16 juni om 15.00 uur staat in Hamburg te wedstrijd tegen Polen op het programma. Directeur topvoetbal van de KNVB, Nigel de Jong, hoopt niet op een gesprek met bondscoach Ronald Koeman over zijn functioneren.

“Ik verheug me vooral op het proces dat in de voorbereiding ontstaat”, steekt de 39-jarige directeur van wal bij de NOS. “De saamhorigheid, de groep die naar elkaar toegroeit. Als speler vond ik dat al het mooiste moment. Als het geloof er is en je wint de eerste groepswedstrijd, dan ontstaat het gevoel dat het kan gaan lukken.”

Mocht het EK helemaal niet goed lopen voor Nederland, moet De Jong een gesprek aanknopen met de man die hem nota bene liet debuteren in 2001 bij Ajax. “Het is natuurlijk inherent aan deze positie dat er zulke gesprekken plaats moeten vinden, maar ik denk er helemaal niet aan. Ik ga nu voor honderd procent voor deze bondscoach”, legt De Jong uit.

Zo’n slechtnieuwsgesprek gaat De Jong ook niet uit de weg, mocht het zo ver komen. “Dat is een code in de voetballerij, dat hoef je niet eens uit te spreken tegen elkaar, want dat weet iedereen al. Daarom hoeven we aan de voorkant geen doelstelling af te spreken. Het belangrijkste is om ons goed voor te bereiden en te proberen die beker te winnen.”

