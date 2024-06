Opstelling Oranje tegen Polen bekend: Koeman kiest voor Dumfries en Simons

De opstelling van het Nederlands elftal voor de eerste groepswedstrijd op het Europees Kampioenschap is bekendgemaakt. Bondscoach Ronald Koeman kiest tegen Polen - zoals al werd verwacht - voor dezelfde elf spelers die in het uitzwaaiduel met IJsland aan de aftrap verschenen.

Bart Verbruggen heeft, zoals Koeman ver voor de start van het toernooi al duidelijk maakte, een basisplaats onder de lat. Voor de sluitpost van Brighton & Hove Albion wordt het centrum van de defensie gevormd door Stefan de Vrij (die de voorkeur krijgt boven Matthijs de Ligt) en aanvoerder Virgil van Dijk. Op de backposities opteert Koeman voor Denzel Dumfries en Nathan Aké.

Op het middenveld krijgt het PSV-koppel Joey Veerman en Jerdy Schouten het vertrouwen vanaf de aftrap. Tijjani Reijnders completeert de middelste linie als meest vooruitgeschoven pion achter de driemansvoorhoede. Daarin wordt spits Memphis Depay - zoals al verwacht werd - geflankeerd door Xavi Simons vanaf rechts en Cody Gakpo op de linkerflank.

Afwezig

Een dag voor de wedstrijd werd al duidelijk dat Brian Brobbey niet tijdig hersteld is van zijn hamstringklachten om speelminuten te maken tegen de Polen. De spits van Ajax zit dan ook als enige lid van de EK-selectie op de tribune. Koeman verwacht Brobbey in de tweede poulewedstrijd, komende vrijdag tegen Frankrijk, wel weer tot zijn beschikking te hebben. Joshua Zirkzee, die op het laatste moment vanuit zijn vakantieadres in Miami werd ingevlogen, zit tegen Polen wél op de bank, maar zal 'in principe' niet invallen, verklapte Koeman alvast.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Veerman, Reijnders; Simons, Depay, Gakpo

Ook de opstelling van de tegenstander is bekend. De Poolse bondscoach Michal Probierz moet het in het openingsduel in Hamburg stellen zonder all time topscorer Robert Lewandowski, die geblesseerd toekijkt. De spits van FC Barcelona nam kort na binnenkomst in het Volksparstadion uitgebreid de tijd om bij te praten met voormalig Bayern München-ploeggenoot Zirkzee.

Opstelling Polen: Sczesny; Frankowski, Bednarek, Salamon, Kiwior; Urbanski, Romanczuk, Zielinski, Zalweski; Szymanski; Buksa

