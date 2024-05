FC Volendam voorkomt nieuwe arbitragezaak en treft schikking met Micky van de Ven

De arbitragezaak tussen en zijn voormalig werkgever FC Volendam is van de baan. De centrale verdediger had een arbitragezaak aangespannen omdat hij recht zou hebben op tien procent (ongeveer 450.000 euro) van het bedrag dat de Volendammers voor de doorverkoopsom van Van de Ven bij zijn transfer van VfL Wolfsburg naar Tottenham Hotspur ontvingen (zo'n 4,5 miljoen euro). De Palingboeren hebben echter een schikking getroffen voor vier ton.

"Hoewel Micky in onze ogen recht op dat bedrag heeft, zijn we er in juridische zin hartstikke blij mee, want er is altijd een procesrisico”, zegt Van de Vens advocaat Frans de Weger in gesprek met Mike Verweij van De Telegraaf. Daarmee komt er een eind aan maandenlang onderhandelen waarbij voorzitter Jaap Veerman in eerste instantie niet verder wilde gaan dan drie ton.

Twee dagen nadat de advocaat en de vader van Van de Ven (Marcel van de Ven) aankondigden naar de arbitragecommissie te stappen en het volledige bedrag van 450.000 euro te eisen, gaf FC Volendam aan opnieuw om tafel te willen. “Het standpunt van Micky is altijd geweest dat er een goede oplossing moest komen. Hij is niet rancuneus. Daarom ziet hij ook af van 50.000 euro”, aldus vader Marcel.

Volgens De Telegraaf betaalt FC Volendam vier jaar achter elkaar honderdduizend euro aan Van de Ven, maar dat wil de vader van Van de Ven niet bevestigen. “In de gesprekken met FC Volendam is afgesproken niet over de inhoud van het akkoord te praten.”

De Eredivisie-degradant is opgelucht dat het niet tot een arbitragezaak is gekomen. “Ik ben verheugd dat we ook dankzij de bereidwilligheid van de familie Van de Ven alsnog tot een akkoord zijn gekomen en een arbitragezaak is voorkomen”, aldus FC Volendam-directeur Frans ten Berge.

