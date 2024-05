Micky van de Ven daagt FC Volendam voor de arbitragecommissie en eist tonnen

Niet alleen Carel Eiting, maar ook daagt FC Volendam nu voor de arbitragecommissie. De verdediger die al twee keer in actie kwam voor het Nederlands elftal eist zo’n 450.000 euro van zijn oude werkgever, zo meldt De Telegraaf. Van de Ven meent recht te hebben op tien procent van het bedrag dat Volendam kreeg voor de transfer van de verdediger van VfL Wolfsburg naar Tottenham Hotspur.

In 2021 maakte Van de Ven de overstap van FC Volendam naar Wolfsburg voor een transfersom van in totaal 3,5 miljoen euro. De centrale verdediger kreeg tien procent van dit bedrag: 350.000 euro. Veertig miljoen werd voor de boomlange verdediger aan Wolfsburg betaald om hem naar Noord-Londen te halen. Volendam kon een gat in de lucht springen, want zij kregen een doorverkooppercentage van 12,5 procent. Van de Ven meende weer recht te hebben op tien procent, maar dat ging er bij de club niet in.

“De club betwist dat en meent dat alleen de door VfL Wolfsburg betaalde 3,5 miljoen euro de netto transferopbrengst behelst”, schrijft de krant. Uit e-mailverkeer (grote gelijkenissen met de zaak van Luuk Brouwers) tussen de voorzitter van Volendam, Jaap Veerman, en Marcel van de Ven, de vader van Micky, blijkt dat de verdediger bereid was om 75.000 euro aan Volendam te schenken, om zo een regeling te treffen.

Volendam kon het bedrag van 375.000 euro in tien jaarlijkse termijnen betalen. “Veerman zegt in een e-mailbericht van 9 april 'door de raad van commissarissen te zijn gevraagd een schikkingsvoorstel van 300 duizend euro te doen (…) Mocht dat niet volstaan dan is het aan de arbiters in Zeist om een oordeel te vellen”, zo vertelt de Telegraaf.

Micky’s advocaat is Frans de Weger, hij wil niet al te veel vertellen over de huidige situatie. “Ik wil er in deze fase weinig over kwijt behalve dan dat als de zaak al één procent minder goed had gelegen mijn client deze zaak niet was opgestart. Het standpunt van FC Volendam gaat volkomen in tegen de vaste lijn van jurisprudentie. Als partijen geen nadere uitleg hebben gegeven over de uitleg van ’netto transferopbrengst’, dan wordt in de rechtspraak een ruime uitleg aangehouden. Cliënt heeft dus recht op deze en toekomstige vergoedingen”, vertelt de advocaat van de Tottenham Hotspur-verdediger.

Vader Marcel van de Ven reageerde op de zaak van zijn zoon. “Op ons verzoek zijn we meerdere keren met FC Volendam om tafel gegaan om het buiten de arbiters en de publiciteit op te lossen. De club incasseert in totaal bijna acht miljoen euro voor Micky en mijn zoon heeft gewoon recht op zijn deel. Hoewel hij nog nóóit een bedankje heeft gehad voor al het geld dat hij opbrengt, was hij bereid 75.000 euro aan de club te schenken. Dat zegt, denk ik, alles over hem. Maar de tijd van onderhandelen is nu voorbij. We eisen nu het volle pond.”

