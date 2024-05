Koeman licht verrassende naam toe: ‘Als dat allemaal tegen zou vallen, maakt hij kans’

De grootste verrassing in de voorselectie van het Nederlands elftal is toch wel . Bondscoach Ronald Koeman snapt waarom mensen dat vinden, maar legt duidelijk uit waarom hij de middenvelder van Liverpool heeft opgeroepen.

“Dat klopt”, geeft Koeman aan in Veronica Offside wanneer gesuggereerd wordt dat de keuze voor Gravenberch opvallend is doordat hij geen onbetwiste basisspeler is bij Liverpool. “Maar dat ligt er ook aan dat er twee spelers op dit moment niet fit zijn. Marten de Roon is geblesseerd geraakt, daar hebben we niet alle duidelijkheid over, en Frenkie de Jong. Dan is het logisch dat als dat allemaal tegen zou vallen, dan maakt hij kans.”

Gravenberch speelde dit seizoen in alle competities in 39 wedstrijden mee. Daarvan begon hij 21 duels in de basis en kwam hij achttien keer als invaller binnen de lijnen. In die wedstrijden was hij vier keer trefzeker en leverde hij twee assists af.

De selectie van Gravenberch is de eerste keer sinds maart 2023 dat hij is opgeroepen voor Oranje. Zijn laatste invalbeurt was in september 2022, toen hij in het duel met België een minuut voor tijd mocht invallen. Zijn laatste basisplaats voor Oranje was tijdens het vorige Europees Kampioenschap, toen hij de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië vanaf de aftrap verscheen.

