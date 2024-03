Driessen ziet Koeman twijfel zaaien over cruciale positie in Oranje: 'Dat wordt helemaal een probleem als...'

Valentijn Driessen heeft zo zijn bedenkingen over het besluit van Ronald Koeman om zowel als deze interlandperiode een kans te geven. De verslaggever van De Telegraaf is van mening dat het Nederlands elftal meer baat heeft bij duidelijkheid onder de lat. Doordat Koeman kiest voor twee verschillende keepers, laat hij volgens Driessen blijken dat er nog veel twijfels bestaan over de positie tussen de palen.

Er gaat de laatste jaren geen interlandperiode voorbij zonder dat de positie onder de lat voer is voor discussie. Koeman maakte donderdagmiddag op zijn persconferentie bekend dat Flekken vrijdag in het oefenduel met Schotland de kans krijgt en Verbruggen het op bezoek bij Duitsland mag laten zien. Verbruggen had in de laatste vier interlands telkens een basisplaats, maar moet tegen de Schotten dus plaatsmaken voor Flekken. Driessen denkt dat Koeman in de Limburger momenteel zijn ‘favoriet’ ziet. “Verbruggen heeft de laatste wedstrijden gekeept en als je echt vol overtuiging bent over Verbruggen, dan laat je hem gewoon staan”, zo klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

“Nu wordt het stuivertje wisselen en dat wordt helemaal een probleem op het moment dat je Bijlow er straks niet bij hebt, mocht hij zodanig geblesseerd zijn dat hij het EK niet haalt”, vervolgt Driessen, die dus verwacht dat een fitte Justin Bijlow normaliter de eerste doelman van Oranje is. De goalie van Feyenoord moest in de afgelopen interlandperiode in november echter al Verbruggen voor zich dulden. Bijlow liep in februari een kuitblessure op, waardoor hij tot medio april uit de roulatie is. Het Europees Kampioenschap in Duitsland komt weliswaar niet in gevaar, maar hij krijgt niet meer de kans om zich vóór de laatste oefeninterlands in juni in Oranje te laten zien.

Flekken en Verbruggen dus wel, al had Driessen liever gezien dat Koeman deze interlandperiode al van de gelegenheid gebruik had gemaakt om met een nummer één aan de slag te gaan. “Als Bijlow het EK niet haalt, zal je altijd twijfel houden. Flekken óf Verbruggen. Hij laat hiermee wel blijken dat hij twijfel heeft, want anders zeg je gewoon: als Bijlow er niet bij is, dan is Verbruggen mijn eerste goalie. Die keept tegen Schotland en Duitsland. Hij wil graag duidelijkheid en dan is het ook voor iedereen duidelijk, maar dat heeft hij niet verschaft”, stelt de verslaggever.