Kampioensfeest PSG gaat nog niet door: doelpuntrijk gelijkspel tegen Le Havre niet genoeg

Paris Saint-Germain is vooralsnog geen kampioen geworden van Ligue 1-seizoen 2023/24. Op het eigen veld was Le Havre nog de enige horde die genomen moest worden, maar het lukte PSG niet om van de laagvlieger in de Ligue 1 te winnen. werd pas in de tweede helft ingezet door coach Luis Enrique.

Christopher Operi opende in de negentiende minuut de score namens uitploeg Le Havre. Compleet onverwacht was het nieteens, want de laagvlieger had de betere kansen aan het begin van de wedstrijd. Tien minuten na de openingstreffer van Le Havre was het Bradley Barcola die voor PSG de 1-1 tegen de touwen werkte.

Artikel gaat verder onder video

Iedereen die dacht dat PSG daarna over Le Havre heen zou walsen had het goed mis. Voor rust werd het in het Parc des Princes nog 1-2 door een doelpunt van André Ayew. En nadat de spelers aan de thee zijn gegaan werd het zelfs 1-3 door een penalty van Abdoulaye Touré. De VAR keek nog even naar de situatie maar de penalty bleef staan. Achraf Hakimi scoorde de 2-3, en zo had PSG nog maar twee treffers nodig. Er kwam er slechts eentje: Goncalo Ramos scoorde de 3-3 in de 94ste minuut, maar het was niet genoeg: 3-3.

Voorafgaand aan de mislukte kampioenswedstrijd van Paris Saint-Germain was er nog wél goed nieuws voor de supporters van de club uit de hoofdstad. Warren Zaïre-Emery heeft namelijk zijn contract tot liefst medio 2029 verlengd bij PSG. De middenvelder is slechts achttien jaar, maar debuteerde ook al voor het Franse nationale elftal.

