Nico Williams wordt racistisch bejegend, laat zijn voeten spreken en maakt krachtig statement

Nico Williams heeft zaterdagavond een krachtig statement gemaakt na racistische spreekkoren aan zijn adres door de supporters van Atlético Madrid. De aanvaller van Athletic Bilbao scoorde vlak voor rust de gelijkmaker en sloeg met zijn manier van juichen hard terug.

Tijdens de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Athletic Bilbao werden er vanaf de tribunes racistische leuzen aan het adres van Williams gescandeerd. Als gevolg hiervan legde de scheidsrechter het duel tijdelijk stil.

Vlak voor rust was het uitgerekend Williams die de bezoekers weer op gelijke hoogte zette, nadat Rodrigo De Paul de Madrilenen vroeg in de wedstrijd een voorsprong had gegeven. Na de gelijkmaker haalde Williams zijn gram door tijdens het vieren van de goal naar zijn huidskleur te wijzen.

In het restant van het duel was het de thuisploeg die de sterkere bleek te zijn. Dankzij Ángel Correa en een eigen goal van doelman Unai Simon eindigde de wedstrijd 3-1 in het voordeel van Atlético Madrid. De ploeg van Diego Simeone doet daarmee goede zaken in de strijd om het laatste Champions League-ticket. Door de zege vergroot de nummer vier van Spanje het gat op de ranglijst met de nummer vijf en tegenstander van zaterdag naar zes punten.

Nico Williams haalt zijn gram 💪

Na racistische bejegeningen aan zijn adres zet hij de 1-1 op het scorebord 👏#ZiggoSport #LaLiga #AtletiAthletic pic.twitter.com/pDQYHylcFZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 27, 2024

