Verweij ontkracht geruchten: ‘Hij staat absoluut op één bij Ajax, niet Potter’

Niet Graham Potter, maar Erik ten Hag staat bij Ajax op de eerste plaats om John van ’t Schip op te volgen als trainer. Volgens Mike Verweij wil Alex Kroes graag wachten tot Ten Hag mogelijk beschikbaar is.

“Volgens de informatie die wij hebben, zat Potter niet op de tribune (bij de wedstrijd tegen Excelsior, red.)”, begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Hij zat waarschijnlijk thuis in Engeland, want hij wil zich nog niet tot een keuze laten dwingen. De verhalen gaan dat hij al aan het onderhandelen zou zijn en dat er een groot gat tussen het salaris zou zitten.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Verweij klopt er allemaal niets van de geruchten dat Ajax al ver zou zijn met Potter. “De info die wij hebben, is dat hij niet op één staat bij Ajax. Ajax en zeker Kroes, dat heeft hij ook uitgesproken, wil Ten Hag. Daar wil hij ook op wachten. Het is een soort pokerspel, want je wil enerzijds wel wachten op je droomkandidaat, maar ook weer niet te lang totdat die trainerscarrousel in beweging komt en ook naast je nummer twee en drie grijpt. Dat is dus een heel moeilijk spel, maar Ten Hag staat absoluut op één.”

De journalist denkt dat Ten Hag wel openstaat voor een terugkeer bij Ajax. “Anders hou je hem niet op één, maar zeg je: ‘Die staat niet meer op onze shortlist’. Waarom staat deze man op de shortlist? Omdat hij kennelijk ruimte heeft gelaten om dat te doen. Als dat niet zo is, ga je doorschakelen”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Henk Spaan weet meer over Louis van Gaal en Ajax en doet opvallende onthulling

Henk Spaan komt met nieuws over Louis van Gaal en Ajax. "Hij maakt zich zorgen, hij houdt zich er wel mee bezig."