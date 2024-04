Hancko juicht van jongs af aan voor Liverpool: ‘Maar op dit moment speelt er niets’

Feyenoord-verdediger is van jongs af aan al groot fan van Liverpool. Opmerkelijk is dat dit precies de club is waar zijn huidige trainer, Arne Slot, naartoe lijkt te gaan.

“David Beckham was mijn idool”, begint Hancko in de trailer voor zijn ESPN-documentaire die zondagavond om 21:15 uur in première gaat op ESPN 1. “Ik droeg zijn shirt, maar als kind was ik helemaal gek van Liverpool. Dat kwam doordat de Slowaakse verdediger Martin Skrtel daar speelde.” Opvallend detail is dat Feyenoord-trainer Arne Slot dicht bij een overstap naar de Engelse topclub is.

De kans is aanwezig dat de Slowaak zijn trainer achterna gaat. Toch is een vertrek van de verdediger bij Feyenoord momenteel nog niet aan de orde. “Ik heb in februari mijn contract verlengd”, legt Hancko uit. “Toen sprak ik met onze algemeen directeur Dennis te Kloese. Hij zei: ‘We willen je heir zo lang als het kan behouden. Maar als het juiste komt en het is één van de grootste clubs, of iets wat je echt wil, dan breng ik je naar het vliegveld toe.’ Dat is hoe we het besproken hebben. Maar het speelt nu niet. Er is geen druk op mijn spelersmakelaar of op de club”, besluit hij.

