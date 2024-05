Kees Jansma ziet ideale Slot-opvolger aan Feyenoord voorbij gaan: 'Hij is ontzettend bezig met zijn vak, écht bezeten'

Kees Jansma heeft geen flauw idee wie de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord moet worden. De Rotterdammers nemen naar alle waarschijnlijkheid na dit seizoen afscheid van Arne Slot en moeten dus op zoek naar een opvolger. Volgens Jansma was Joseph Oosting een goede kandidaat geweest, maar hij heeft bijgetekend bij FC Twente. De voormalig perschef van het Nederlands elftal is in elk geval van mening dat de opvolger van Slot niet per se een ‘grote’ naam hoeft te zijn.

“Degene die ik daar zie zitten, heeft bijgetekend: Oosting”, reageert Jansma in een interview met FCUpdate.nl op de vraag wie Slot moet opvolgen bij Feyenoord. “Oosting heb ik meegemaakt en vond ik heel goed, heel prettig.” De huidige hoofdtrainer van FC Twente werd weliswaar heel even gelinkt aan een overstap naar Rotterdam-Zuid, maar in dezelfde week maakte hij bekend bij te gaan tekenen in Enschede. Volgens Jansma zit de moeilijkheid bij Feyenoord ‘m vooral in de hoge verwachtingen bij de achterban. “Men zegt altijd dat het een grote naam moet zijn. Ja, waarom? Je wordt een keer een grote naam.”

Slot was ook geen ‘grote’ naam toen hij door Feyenoord werd gepresenteerd als hoofdtrainer. “Slot had het bij AZ zeker goed gedaan, maar is uiteindelijk toch een eenvoudige voetballer van PEC Zwolle”, zo zegt Jansma, die zich afvraagt waarom je het als Feyenoord zijnde niet zou proberen met een hoofdtrainer uit de middenmoot van de Eredivisie. “Waarom zou je daar niet een Alex Pastoor durven neerzetten? Waarom niet?” Pastoor maakt dit seizoen indruk met Almere City, dat zijn eerste seizoen op het hoogste niveau beleeft. De ervaren oefenmeester heeft zijn vertrek bij de club uit Flevoland al aangekondigd. Zijn toekomst is nog ongewis, maar Jansma zou de ‘gok’ wel durven nemen.

“Wat je bij Oosting ziet, en dat zie ik ook bij Pastoor, is dat zij ontzettend bezig zijn met hun vak. Ze zijn écht bezeten, ze denken erover na”, zegt de voormalig sportpresentator. “Dat doet Slot ook en dat heb je nodig, iemand die in staat is om spelers beter te maken.” Bij één trainer hoeft Feyenoord sowieso niet aan te kloppen. “Ron Jans kan niet. Die zit vast bij FC Utrecht, dus dat gaat niet lukken”, stelt Jansma, supporter van FC Utrecht.

Jansma gaat in het interview ook in op het aanstaande vertrek van Slot naar Liverpool, de trainersloopbaan van Robin van Persie én zijn band met Wesley Sneijder.

