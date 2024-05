Frimpong legt vinger op zere plek: ‘Zij hadden zich beter voorbereid’

is teleurgesteld dat Bayer Leverkusen woensdag geen beslag heeft kunnen leggen op de Europa League. In de finale was Atalanta met 3-0 te sterk voor de Duitsers. Ze zijn dan ook de terechte winnaars, weet de Oranje-international.

“We hebben de finale verloren, dus dat is heel teleurstellend”, geeft Frimpong aan tegenover Veronica. “Zij waren gewoon het betere team. Felicitaties aan Atalanta. Hun verdediging stond heel goed. Ik denk dat het een van die wedstrijden was, zij hadden zich daar beter op voorbereid. Wij speelden ons voetbal niet en creëerden geen kansen, dus wonnen zij.”

In de rust was trainer Xabi Alonso, ondanks een 2-0 achterstand, nog altijd positief gestemd, zo laat Frimpong weten. “Hij zei dat we niet moesten opgeven. Hij moedigde ons aan en zei dat we echt wel onze kansen zouden krijgen. Maar dat lukte uiteindelijk niet.” Na de wedstrijd knuffelde de wingback met Marten de Roon van Atalanta. “Ik feliciteerde hem en we hadden een normaal gesprek.”

Na een ongeslagen reeks van 51 wedstrijden werd Leverkusen weer verslagen. Zaterdag mag de Duitse kampioen zich revancheren, wanneer de bekerfinale tegen 1. FC Kaiserslautern wacht. “51 wedstrijden is ongelofelijk. Natuurlijk moeten we teleurgesteld zijn, maar het was een geweldig seizoen. Maar dit is onderdeel van het spelletje. We zullen nu weer gefocust moeten zijn. Vandaag mogen we teleurgesteld zijn, maar morgen moeten we er weer tegenaan. We hebben nog een finale te spelen. Die moeten we hoe dan ook beter spelen.”

