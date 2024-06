Frimpong over klik met Memphis: ‘Hij moet gewoon de zestien inrennen’

maakte tijdens de oefeninterlands tegen Canada en IJsland een goede indruk, desalniettemin lijkt de vleugelverdediger genoegen te moeten nemen met een plaatsje op de bank. Toch is Frimpong goed gemutst en bovendien heeft hij een prima klik met zijn teamgenoten, waaronder .

“Het is belangrijk om goede energie te hebben op en buiten het veld”, vertelt hij in gesprek met ESPN. “Het is een serieus toernooi, maar je moet wel good vibes meebrengen. Gelukkig heeft iedereen die. Ik ben altijd blij en vrolijk en kan het goed met iedereen vinden. Sommigen ken ik nu al twee, drie jaar, dus het zijn bekende gezichten. Als je aan ze gewend bent dan creëer je een band met ze. Ik ben vaak te vinden bij Xavi Simons en Lutsharel Geertruida, dat zijn mijn vrienden. Maar ik ben met iedereen goed.”

In het veld heeft Frimpong een ‘special connection’ met Memphis. “Hij is de spits en als vleugelverdediger probeer ik assists te geven met voorzetten. Hij is altijd op de goede plek, dus ja ik denk dat we een goede chemie hebben”, erkent de 23-jarige wingback. “We praten met elkaar voor de wedstrijd over positionering. We kennen elkaars kwaliteit. Hij moet gewoon de zestien inrennen en hij weet dat ik mijn snelheid goed kan gebruiken.”

Vooralsnog lijkt Denzel Dumfries echter de eerste keuze van bondscoach Ronald Koeman als rechtsback. Als Frimpong dus een basisplaats wil, dan zal hij zich moeten richten op een andere plek in het elftal. “Mijn natuurlijke positie is aan de zijkant, aan de binnenkant heb ik weinig gespeeld. Maar als ik ergens anders moet spelen zal ik er eerst op moeten trainen. Het is lastig te zeggen”, is hij eerlijk.

