Dumfries houdt zich niet bezig met concurrentie: ‘Ik denk niet: ik word na een uur gewisseld’

en lijken uit te gaan maken wie de rechtervleugelverdediger wordt in het Nederlands elftal tijdens dit EK. De 28-jarige verdediger van Internationale maakt zich daar echter niet zo druk om, zo zei hij vrijdagmiddag tijdens de persconferentie.

“Nee, daar ben ik niet mee bezig", is Dumfries eerlijk. “Ik ben vooral bezig met de voorbereiding op de wedstrijden en niet met het feit dat ik na een uur gewisseld kan worden.” Dumfries is altijd onomstreden geweest als rechtsback bij Oranje, maar Frimpong maakte in de oefeninterlands tegen Canada en IJsland een goede indruk. “Het is gewoon een gezonde concurrentiestrijd”, beseft hij.

Artikel gaat verder onder video

De verdediger blikt ook alvast vooruit en vertelt dat de huidige spelersgroep van Oranje hongerig is naar succes. “Je proeft de honger naar resultaat, naar iets winnen”, aldus Dumfries. “We hebben nu meerdere spelers die al de nodige ervaring hebben op eindtoernooien, dus dat moeten we in ons voordeel gebruiken."

De dynamiek in de spelersgroep is in ieder geval goed weet Dumfries. “We hebben jongens die al het nodige hebben meegemaakt, maar ook spelers die dit voor het eerst meemaken. Ik ben altijd mezelf, op en naast het veld. Hoe ik kijk op het veld, is niet hoe ik ben", zegt hij over zijn bozige/geconcentreerde blik.