Emotionele Koopmeiners gelukkig na Europa League-winst: ‘Dit is ook hun beker’

Atalanta won woensdagavond ten koste van Bayer Leverkusen de Europa League. was dolgelukkig met de zege na de nederlaag van vorige week in de finale van de Coppa Italia tegen Juventus. Na afloop van de wedstrijd was hij blij de overwinning met zijn ouders te kunnen vieren.

“Ik moet zeggen dat het nog niet helemaal geland is wat we gedaan hebben, maar het is ongelofelijk fantastisch”, begint Koopmeiners voor de camera’s van Veronica. “Het is een onwijs lang seizoen geweest en dit is waar je het voor doet. Dan wil je zeker niet na vorige week dat je er twee in een week verliest en dat je het gevoel hebt dat het voor niks is. Nu heb je het gevoel dat het allemaal voor alles is geweest.”

Artikel gaat verder onder video

De Oranje-international had al vroeg voorspeld dat Atalanta de finale zou halen en had dus ook al snel van tevoren vliegtickets voor zijn familie geboekt. Toen de finale eenmaal was bereikt, dacht hij stiekem wel dat zijn ploeg deze ook zou winnen. “In mijn hoofd wel ja. Het is zo vaak door mijn hoofd gespeeld wat er allemaal kan gebeuren, met die beker in mijn handen staan. Maar dat had ik ook vorige week als ik eerlijk ben. In een finale kan van alles gebeuren en gelukkig viel deze finale helemaal onze kant op.”

Na afloop van de wedstrijd vierde Koopmeiners de zege met zijn ouders, wat hem emotioneel maakte. “Vanaf het allereerste begin dat je een bal aanraakt, zijn zij erbij. En dat zij dan hier ook bij mogen zijn... Het is ook hun beker. Met het team, iedereen en alle families erbij, dat maakt het gevoel zo speciaal, dat is onbeschrijfelijk.”

In gesprek met Sky ging de middenvelder ook nog kort in op zijn toekomst. “Volgend seizoen? Dat weet ik nog niet, we zullen zien…” De Nederlander wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap. Onder meer Juventus zou Koopmeiners graag willen inlijven.

