De Vrij haalt uit naar Alex Kroes en SEG: ‘Zijn verhaal klopt niet’

heeft zich voor het eerst uitgesproken over de rechtszaak tegen SEG, zijn voormalig zaakwaarnemerskantoor. De rechter bepaalde dat SEG de mededelingsplicht had geschonden en ook in hoger beroep kwam de verdediger als winnaar uit de strijd.

De twijfels bij De Vrij kwamen op nadat voormalig ploeggenoot Romelu Lukaku hem in 2019 had gevraagd of SEG hem wel echt had vertegenwoordigd bij zijn overstap van Lazio naar Internazionale. “Ik zei: ja, natuurlijk”, geeft de Oranje-international aan in gesprek met Algemeen Dagblad. “Ze zijn al mijn zaakwaarnemers sinds mijn zestiende. Lukaku haalde zijn schouders op en zei: ‘Maar weet je zeker dat ze jóu hebben vertegenwoordigd? Je hebt geen schriftelijke overeenkomst met ze, of wel? Zoek dat eens uit’.” Nadat hij zijn contracten opnieuw had doorgenomen, bleek dat Lukaku een punt had. SEG was namelijk na het eerste conceptcontract gewisseld van speler naar club.

Artikel gaat verder onder video

Uiteindelijk blijkt dat SEG 9,5 miljoen euro verdiende aan de transfervrije overstap van De Vrij, wat de speler zelf schokte. “Er was geen enkele transparantie geweest. Niet over het bedrag en ook niet dat SEG de club en niet mij bijstond bij de transfer. Ik werd uiteindelijk door niemand vertegenwoordigd.” De verdediger besloot een rechtszaak aan te spannen. Hij won deze en kreeg een schadevergoeding van 4,75 miljoen toegekend. De SEG ging in hoger beroep, maar ook daar kreeg De Vrij gelijk, waarna de schadevergoeding werd verhoogd naar 5,2 miljoen.

De Vrij geeft aan de zaak niet te zijn begonnen doordat hij ontevreden is over zijn salaris. “Ik heb deze zaak aangespannen omdat een speler moet bepalen welk deel van de taart hij weggeeft. En niet de agenten. Er was geen transparantie, er is van alles achter mijn rug om gebeurd. Dat is de grondslag van mijn procedure geweest.” De mandekker, die al vanaf jonge leeftijd werd vertegenwoordigd door SEG, geeft aan dat de relaties er soms misschien wat te vriendschappelijk aan toegingen. “Ik ben het zakelijke uit het oog verloren, ik stelde geen vragen om maar niet wantrouwend over te komen. Dat was naïef. Maar toen ik na dat gesprek met Lukaku advocaten begon in te schakelen, veranderde er veel.”

“Er was gewoon geen transparantie”, gaat hij verder. “Achteraf had ik al mijn bedenkingen. Ik wilde bijvoorbeeld niet transfervrij weg bij Lazio. Die club was goed voor mij geweest. Ik had willen bijtekenen en dan voor een gelimiteerde transfersom weg. Dat voorstel werd volgens SEG van tafel geveegd door Lazio. Ik heb toen de directeur van Lazio gebeld en die zei: ‘SEG liegt tegen jou Stefan, ze willen helemaal niet dat je bijtekent’. Ik begon te twijfelen, stelde nog eens vragen bij SEG. ‘Stefan, hoe lang kennen we jou nou al niet, we zouden nooit liegen’, kreeg ik te horen. Dat ik de directeur van Lazio belde, daar was Vos ook niet blij mee. Dat moest ik vooral niet doen, zei hij. Daar waren zij voor. Achteraf begrijp ik beter waarom.”

Ajax-directeur Alex Kroes had in een verklaring gesteld dat het niet mogelijk was voor De Vrij om meer te verdienen bij Inter. “Dat had hij tijdens het WK in Qatar gehoord, zei hij. En hij had zogezegd geen belang om het voor SEG op te nemen, het bedrijf dat een advertentie op de voorpagina zette van Het Parool om hem succes te wensen toen hij bij Ajax startte. Kroes deed zelf de eerste onderhandelingen met Inter. Kroes ondertekende die verklaring toen hij al bij Ajax werkzaam was. Zijn verhaal klopt niet. Ik verlengde mijn contract bij Inter en ging er wel degelijk op vooruit. En toen was ik al vijf jaar ouder dan bij mijn eerste contract in Milaan en niet eens onbetwist basisspeler. In 2018 was mijn onderhandelingspositie gewoon veel beter dan afgelopen zomer”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen: 'Te gek voor woorden als hij de nieuwe trainer van Ajax wordt'

Johan Derksen noemt het in Vandaag Inside 'te gek voor woorden' dat de Italiaan Francesco Farioli mogelijk de nieuwe trainer van Ajax wordt.