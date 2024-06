Jack van Gelder reageert live op de radio op uitspraken van Johan Derksen

Jack van Gelder heeft zaterdag live op de radio gereageerd op de uitspraken van Johan Derksen, waarin het optreden van eerstgenoemde in Wij Houden van Oranje hard werd aangepakt. De journalist weerspreekt echter de lezing dat Derksen 'een beetje nerveus' van hem wordt en wil zich nadrukkelijk niet negatief uitlaten over zijn collega.

Van Gelder was de afgelopen weken dagelijks te zien in De Oranjezomer en schoof vorige week ook aan in Wij Houden van Oranje, het uitzwaaiprogramma dat Hélène Hendriks op SBS presenteerde. Daar werd de ervaren journalist in aanwezigheid van de voltallige selectie van het Nederlands elftal zowaar emotioneel toen hij zijn vertrouwen in de spelersgroep uitsprak, tot ergernis van veel kijkers die zich op X uitspraken over het moment.

Derksen is sinds afgelopen vrijdag weer dagelijks op tv met zijn vaste kompanen Wilfred Genee en René van der Gijp, waarmee hij Vandaag Inside Oranje maakt. Direct in de eerste aflevering sprak De Snor zich ondubbelzinnig uit over het opmerkelijke fragment van een week eerder: "Ik vind het wel heel stuitend dat Jack van Gelder mij zes weken na zit te doen en dan gaat zitten grienen. Verschrikkelijk. Dan zegt hij eerst dat hij op de PVV heeft gestemd en dan gaat ‘ie zitten janken", sprak het orakel uit Grolloo.

Radio 538 belt Van Gelder zaterdag op om het EK door te spreken, waarna ook de uitspraken van Derksen ter sprake komen. De suggestie dat Derksen 'een beetje nerveus' wordt van Van Gelder wordt door laatstgenoemde verworpen: "Nee, helemaal niet. En ik heb ook helemaal niet op zijn stoeltje gezeten, we hebben gewoon een hartstikke goed programma gemaakt." De Oranjezomer en VI Oranje verschillen onderling, maar scoren en scoorden allebei prima kijkcijfers. "Ik zou ook niet weten wat ik voor negatiefs zou moeten zeggen over hun programma", aldus Van Gelder.

Bekijk hieronder het hele gesprek met Van Gelder op Radio 538. Vanaf minuut 4.40 komt de vergelijking met Derksen aan bod.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder wijst naar tafelgast Oranjezomer: 'De grootste azijnzeiker van Nederland'

Jack van Gelder noemt een andere tafelgast van De Oranjezomer 'de grootste azijnzeiker van Nederland'.