‘Feyenoord polst aan Ajax gekoppelde succestrainer, Potter nog steeds ‘serieuze’ kandidaat’

Feyenoord heeft in de zoektocht naar een opvolger van Arne Slot contact gezocht met de entourage van Kieran McKenna. De Engelsman, die door Henk Spaan aan Ajax werd gekoppeld en in het voorbije seizoen Ipswich Town naar promotie naar de Premier League loodste, blijft echter liever werkzaam in zijn thuisland. McKenna is overigens niet de enige Brit die op het Rotterdamse lijstje staat. Zo is Graham Potter nog altijd in beeld om volgend seizoen voor de groep te staan.

Daarover schrijft Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International woensdagavond althans. Zowel Feyenoord als Liverpool maakte eerder deze week melding van de overstap van Slot. Dat de succestrainer na het afgelopen seizoen zou gaan vertrekken naar Liverpool, hing al een paar weken in de lucht. De opvolging van Slot houdt de gemoederen dus al even bezig. Meerdere namen passeerden al de revue, maar er lijkt geen uitgesproken favoriet te zijn. “Feyenoord denkt out of the box, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de scouting en Te Kloese ook zelf zijn inbreng heeft én de laatste stem”, zo schrijft Krabbendam.

Volgens de clubwatcher heeft Feyenoord dus onder meer een lijntje uitgegooid richting McKenna. De 37-jarige Brit was tussen 2018 en 2021 assistent-trainer bij Manchester United, alvorens in december van dat laatste jaar aan de slag te gaan als hoofdtrainer van Ipswich Town. Daarmee promoveerde hij onlangs naar het hoogste niveau van Engeland. “Intussen polste Feyenoord de entourage rond McKenna, die Ipswich Town van het derde niveau naar de Premier League loodste. Maar deze manager blijft liever in Engeland”, weet Krabbendam, die tevens melding maakt van contact tussen Feyenoord en Thorsten Flink. “Deze Duitse trainer maakte indruk met Sint-Truiden. Nuri Sahin staat ook op de lijst, tegenwoordig assistent-trainer bij Champions League-finalist Borussia Dortmund.”

Volgens Krabbendam moge het duidelijk zijn dat het niet ‘The Usual Suspects’ zijn waar Feyenoord ‘vroeger achteraan zat’. “De club zoekt vakmanschap en ervaring, zodat ook Potter, ex-Brighton & Hove Albion en -Chelsea, nog steeds een serieuze kandidaat is”, zo klinkt het. Potter maakte in het najaar van 2022 de overstap van Brighton & Hove Albion naar Chelsea, maar stond een halfjaar later alweer op straat. Hij zit sindsdien zonder club. Potter werd nadrukkelijk in verband gebracht met Ajax, dat verregaande gesprekken met hem voerde, maar geen overeenstemming bereikte. “Te Kloese neemt zijn tijd, zegt hij, waarbij zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Daarna wordt snel daadkracht gevraagd”, zo leest het.

