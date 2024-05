Spaan schuift opnieuw verrassende naam naar voren bij Ajax: 'Blind zou ik voor hem gaan'

Erik ten Hag was de droomkandidaat van Alex Kroes, maar Graham Potter en Francesco Farioli lijken nu de belangrijkste gegadigden om na de zomer voor de groep te staan bij Ajax. Henk Spaan zou echter voor een andere naam gaan. De columnist van Het Parool schoof eind maart de naam van Kieran McKenna al naar voren en herhaalt zijn wens om de huidige oefenmeester van Ipswich Town aan te trekken als opvolger van John van ’t Schip. Ipswich en McKenna verzekerden zich zaterdag van promotie naar de Premier League.

De Telegraaf benadrukte in de afgelopen weken meermaals dat Ten Hag bovenaan het lijstje van Kroes stond en dat de technisch directeur zelfs bereid was om nog een paar weken te wachten op de voormalig succestrainer van Ajax. Maar nu het er veel van weg heeft dat Ten Hag ook na dit seizoen ‘gewoon’ werkzaam is bij Manchester United, lijken Potter en Farioli de belangrijkste kandidaten om Ajax weer naar de top proberen te loodsen. Een akkoord met Potter wordt echter niet zo snel verwacht, waardoor ook andere opties eventueel nog in beeld kunnen komen.

Spaan zou het wel weten als hij het bij Ajax voor het zeggen had. De columnist heeft dit seizoen zijn oog laten vallen op McKenna, die in de Championship - het tweede niveau van Engeland - veel indruk heeft gemaakt met zijn Ipswich Town. De club eindigde op de tweede plek achter Leicester City, met slechts één punt minder dan de kampioen. Ipswich Town verzekerde zich afgelopen zaterdag dankzij een 2-0 overwinning op Huddersfield van een terugkeer op het hoogste niveau. “Blind zou ik voor McKenna gaan als ik Ajax was”, schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten. “Kampioen met Spurs O18, assistent van Solskjaer en Mourinho bij Manchester United, liefhebber van het Ajax van Ten Hag. Hij kwam in 2021 naar Ipswich Town, waar hij elfde werd in de tweede divisie. Het jaar erop werd hij tweede, met promotie tot gevolg.”

Na de tweede plek in de League One volgde dit seizoen dus de knappe prestatie in de Championship. “Dit seizoen eindigde hij weer tweede en klom onstuitbaar naar de Premier League. Hij verloor zes wedstrijden, maar kampioen Leicester City tien. Niet één trainer in Europa kan op dergelijke successen borgen. Elke trainingsvorm werd vastgelegd door een drone, opdat de spelers onmiddellijk na de oefening konden kijken wat ze fout deden. Hij kreeg veel doelpunten tegen, 57, een specialiteit van het huis waar niemand in Amsterdam van zal opkijken”, is Spaan cynisch over het hoge aantal tegendoelpunten van Ajax dit seizoen (59 in de Eredivisie).

Farioli

Spaan zou ook vrede hebben met de komst van Farioli. “Een excentriekeling ooit ingehuurd door De Zerbi op grond van een blog”, zo klinkt het. Zowel McKenna als Farioli hebben nog een doorlopend contract bij hun huidige club. Farioli is werkzaam bij OGC Nice, waarmee hij momenteel de vijfde plek bezet in de Ligue 1. Met nog drie wedstrijden te gaan kunnen OGC Nice en Farioli zich nog plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De achterstand op nummer drie Brest, dat één wedstrijd meer heeft gespeeld, is zes punten. Nummer vier LOSC Lille heeft er vier meer. OGC Nice reist op de laatste speeldag af naar Nice.

