Leverkusen lijkt maar niet te kunnen verliezen en gaat ten koste van AS Roma naar Europa League-finale

Bayer Leverkusen heeft zich ontdaan van AS Roma in de halve finale van de Europa League (2-2). Roma leek op weg naar een verassing na twee benutte penalty’s van Leandro Paredes, maar waren het uiteindelijk een eigen doelpunt en een doelpunt in de blessuretijd die Leverkusen naar de finale hielpen: 2-2. Hierdoor mag de ploeg van Xabi Alonso zich op 22 mei melden in Dublin om de finale van het tweede Europese bekertoernooi te spelen.

Bij de kersverse Duitse landskampioen mocht Jeremie Frimpong in de basis starten bij de herhaling van de halve finale van vorig seizoen. Florian Wirtz startte verassend vanaf de bank. Bij tegenstander AS Roma begon Rick Karsdorp na zijn matige optreden van vorige week in de heenwedstrijd op de bank. Paulo Dybala startte ook niet, hij was niet helemaal fit. Roma begon onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie aan de schier onmogelijke opgave om een achterstand van twee doelpunten weg te werken.

Vanaf de aftrap lag het tempo enorm hoog. Roma probeerde een snelle treffer te forceren en Leverkusen speelde in het gebruikelijke tempo. De uitploeg had die snelle treffer na zeventien minuten bijna te pakken toen aanvoerder Lorenzo Pellegrini een enorme kans kreeg. Hij mikte echter niet ver genoeg naar een hoek waardoor keeper Matej Kovár de bal klem kon pakken. Daarna was het enkel nog Leverkusen dat de klok sloeg. De Duitse kampioen speelde Roma helemaal zoek, maar wist ondanks enkele goede kansen niet te scoren. De Italianen probeerden zonder kleerscheuren de thee te halen, maar vlak voor rust zag de wereld er ineens heel anders uit voor Roma toen Leverkusen-aanvoerder Jonathan Tah aanvaller Sardar Azmoun vasthield in het strafschopgebied. Makkelie kende een penalty toe waarna Paredes het kadootje moeiteloos uit pakte, Kovár kansloos latend: 0-1.

Na rust was hetzelfde beeld te zien. Leverkusen was veel sterker, maar scoorde niet. Nadat Roma al een paar keer door het oog van de naald was gekropen kreeg het in de 66e minuut wederom een penalty. Adam Hložek kreeg de bal na een corner tegen zijn hand, die onnatuurlijk hoog hing. Nadat de VAR Makkelie naar het scherm had geroepen was het weer Paredes die raak schoot: 0-2. De stand was dus weer gelijk, over twee wedstrijden. Leverkusen gaf niet op en bleef op zoek naar een treffer, maar het hielp alle mogelijkheden om zeep. Uiteindelijk scoorde het toch, al kwam het doelpunt op naam van een Roma-speler. In de 82e minuut ging de tot dan toe foutloze keeper Matej Svilar onder een corner door, waarna Gianluca Mancini de bal in zijn gezicht kreeg en zo een eigen doelpunt maakte: 1-2. Diep in blessuretijd scoorde invaller Josip Stanišić nog de gelijkmaker, waardoor Leverkusen dit seizoen nog steeds ongeslagen is: 2-2. Hierdoor mag Leverkusen naar Dublin en krijgt Roma niet de kans op een nieuwe Europese prijs.