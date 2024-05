Xabi Alonso schrijft geschiedenis met Bayer Leverkusen in Bundesliga

Bayer Leverkusen is als eerste club in de historie van de Bundesliga een heel seizoen ongeslagen gebleven. De landskampioen wist zaterdag op de slotdag van het seizoen met 2-1 te winnen van FC Augsburg en zette daarmee de kroon op een prachtig jaar.

Dat er vooralsnog geen maat staat op het Bayer Leverkusen van Xabi Alonso is inmiddels wel duidelijk en ook FC Augsburg had in de BayArena niets te vertellen. De thuisploeg kwam al vrij snel op voorsprong nadat de Tsjechische doelman Tomas Koubek liep te treuzelen, waarna Amine Adli de bal van hem afsnoepte. De buitenspeler was niet egoïstisch en legde de bal af op Victor Boniface die de openingstreffer maakte.

Leverkusen bleef de betere ploeg en na 27 minuten maakte Robert Andrich de 2-0. De EK-ganger deed dat uiterst fraai: hij klopte Koubek met een inzet achter zijn standbeen. Na iets meer dan een uur spelen maakte Mert Komur nog de aansluitingstreffer, maar FC Augsburg mocht nooit hopen op een resultaat in Leverkusen.

Door de overwinning heeft Bayer Leverkusen het Bundesliga-seizoen zonder nederlaag afgesloten. Inmiddels is de ploeg van Xabi Alonso al 51 duels ongeslagen in alle competities. Als Leverkusen ook nog de Europa League en de DFB Pokal weet te winnen, dan heeft de Duitse landskampioen deze jaargang in 53 wedstrijden geen enkele wedstrijd verloren.

Bovendien zorgt de ploeg, die inmiddels ook Bayer ‘Neverlusen’ genoemd wordt, dan voor een unicum. Het is in de vijf grote competities (Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga en Ligue 1) nog niet eerder voorgekomen dat een ploeg een heel seizoen ongeslagen bleef in alle competities.

