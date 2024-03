Babel waarschuwt Liverpool over opvolging Klopp: 'Groot risico'

Xabi Alonso zou er goed aan doen komende zomer niet naar Liverpool te gaan, vindt . De oud-Ajacied denkt dat het afbreukrisico na het vertrek van Jürgen Klopp te groot is. Volgens Babel kan Alonso beter later instappen.

In een interview met de Liverpool Echo laat Babel zich uit over de enorme trainersvacature bij Liverpool. “Ik denk dat het mogelijk een groot risico is om Klopp op te volgen. Natuurlijk zie je dat hij een goede manager wordt. Maar er zijn verschillen tussen Leverkusen en Liverpool. Bij Leverkusen is het prima als je het goed doet, maar bij Liverpool moet je het goed doen. Ik denk dat het beter voor Alonso is als hij op een ander moment instapt. Ook al is het nu het perfecte moment, zal het heel moeilijk zijn om Klopp te vervangen. De druk is zeer hoog.”

Babel werd ook gevraagd naar zijn mening over de Nederlandsers van Liverpool. Dat Virgil van Dijk een belangrijke speler is voor The Reds, is overduidelijk, maar Ryan Gravenberch moet zijn stempel nog drukken. De 21-jarige oud-Ajacied kwam in september 2023 over van Bayern München, waar hij weinig speeltijd kreeg. Ook in Liverpool is Gravenberch nog geen vaste waarde. “Ik denk dat hij wat tijd nodig heeft, maar hij kan heel belangrijk worden voor Liverpool. Binnenkort gaan we zijn talent écht zien.” Voor Cody Gakpo geldt volgens Babel hetzelfde.

Het Bayer Leverkusen van Alonso is op dit moment trots lijstaanvoerder in de Bundesliga, met tien punten voorsprong op nummer twee Bayern München. In Engeland is de titelrace stukken spannender: Arsenal en Liverpool hebben 64 punten, Manchester City heeft er eentje minder. Op basis van het doelsaldo staan The Gunners eerste.

