Klopp spreekt op persconferentie lovende woorden over mogelijke opvolger Slot

Jürgen Klopp heeft vrijdagmiddag voor het eerst gereageerd op de geruchten over de mogelijke overgang van Arne Slot naar Liverpool. De huidige hoofdtrainer van Feyenoord wordt door Liverpool gezien als belangrijkste kandidaat om Klopp op te volgen op Anfield. De Duitse manager heeft naar eigen zeggen niets gelezen de afgelopen dagen, maar heeft wel goede dingen gehoord over zijn mogelijke opvolger. Het bevalt hem vooral hoe Slot zijn teams laat spelen.

Het lijkt niet meer de vraag óf, maar wanneer Slot zijn overgang naar Liverpool te pakken heeft. De oefenmeester van Feyenoord vertelde donderdagavond voorafgaand aan de ontmoeting met Go Ahead Eagles voor de camera van ESPN nog dat beide clubs momenteel met elkaar in gesprek zijn en het wachten is op een akkoord. Slot heeft goede hoop dat Feyenoord en Liverpool eruit gaan komen met elkaar en hij zich dus zal mogen opmaken voor een overstap naar een van de grootste clubs ter wereld.

Daar heeft hij grote schoenen te vullen. Klopp kondigde eerder dit kalenderjaar aan na dit seizoen te stoppen bij Liverpool en daarmee komt er een einde aan een zeer succesvol huwelijk. De Duitser maakte van Liverpool weer een die club waar zowel nationaal als international serieus rekening mee wordt gehouden. De club mocht zich onder zijn leiding voor het eerst sinds lange tijd weer de beste van Engeland noemen en won in 2019 de Champions League. Slot staat dus voor een enorme uitdaging.

Klopp kon er vrijdagmiddag op zijn persconferentie nog niet heel veel over kwijt, maar sprak wel lovende woorden over Slot. “Ik hou van de manier waarop zijn team voetbalt”, wordt Klopp geciteerd door David Lynch. “Alle dingen die ik over hem hoor; goede kerel. Goede coach, goede kerel; als hij de oplossing is, ben ik meer dan tevreden. Het is de beste baan in de wereld, de beste club ter wereld”, aldus de Duitser, die tevens laat weten niet betrokken te zijn bij zijn opvolging.

Klopp asked about Arne Slot: "I like the way his team play football. All the things I hear about him, good guy. Good coach, good guy, if he's the solution then I'm more than happy. [It's the] best job in the world, best club in the world." — David Lynch (@dmlynchlfc) April 26, 2024

Liverpool geeft het weg in de Premier League

In welke staat Klopp Liverpool overdraagt aan alle waarschijnlijkheid Slot, zal de komende weken moeten blijken. De club werd onlangs door Atalanta Bergamo uitgeschakeld in de Europa League en kreeg ook in de Premier League serieuze tikken te verwerken. Liverpool verloor laatst van Crystal Palace en leed deze week een pijnlijke nederlaag bij Everton. De achterstand op koploper Arsenal is weliswaar slechts drie punten, maar gezien het programma wordt het nog een flink karwei om alsnog landskampioen te worden. Champions League-voetbal lijkt Liverpool in elk geval niet meer te kunnen ontgaan. De voorsprong op Tottenham Hotspur is veertien punten, al heeft de huidige nummer vijf wel twee wedstrijden minder gespeeld.

