Carragher spreekt zich uit over Slot: ‘Perfecte coach voor volgend seizoen is Klopp zelf’

Liverpool-legende Jamie Carragher weet nog niet zo goed wat hij van de potentiële aanstelling van Arne Slot moet denken. De oud-verdediger en analist vindt deze overstap meer interessant dan exciting, zo schrijft hij in een column.

Liverpool verloor afgelopen woensdag met 0-2 van stadsgenoot Everton, waardoor de titelkansen flink geslonken zijn. Dat ziet Carragher als iets positiefs voor de opvolger van Jürgen Klopp. “Nu is hem goed opvolgen in ieder geval niet onmogelijk geworden”, schrijft hij in een column in The Telegraph. “De volgende trainer, die waarschijnlijk Arne Slot heet, zal volgend seizoen veel moeten verbeteren. Dit seizoen was er een van beloftes, maar uiteindelijk staat Liverpool hoogstwaarschijnlijk aan het einde van de rit met lege handen.”

Carragher noemt ook de naam van de man die volgens hem de grootste kans is op succes voor volgend seizoen. “Klopp. De man die het meest geschikt is om volgend seizoen om prijzen te strijden, dat blijft toch de coach die vertrekt. Met hem is er duidelijk geloof in een positieve toekomst, met Slot zou het vooral hoop zijn. Deze aanstelling is vooral interessant, maar iets minder exciting. Toen Klopp aankondigde dat hij zou vertrekken en Xabi Alonso bij Bayer Leverkusen besloot te blijven, had Liverpool geen overschot aan keuzes.”

Toch wil de Liverpool-legende niks afdoen aan de prestaties van de huidige trainer van Feyenoord. “Niemand wint de titel of leidt zijn team naar een Europese finale zonder over kwaliteiten te beschikken. Ik heb ook al vaak gehoord dat Slot tactisch gezien bij Liverpool zou passen. Het is een rationele aanstelling.” Als Carragher het voor het zeggen had gehad bij de Engelse topclub, had hij een andere trainer aangesteld. “Ik was voor Tuchel gegaan. Hij versloeg Pep Guardiola in een Champions League-finale en hij heeft bewezen een winnaar te zijn.” De Duitse trainer verlaat Bayern München aan het einde van het seizoen. “Ik denk alleen niet dat Liverpool een naar verluidt lastige coach als Tuchel wil binnenhalen.”

