BILD: 'Bayern heeft naast Ten Hag nog twee trainers op kandidatenlijst staan'

Erik ten Hag is volgens de Duitse krant BILD een van de drie kandidaten die op het verlanglijstje van Bayern München prijkt om Thomas Tuchel komende zomer op te volgen. De huidige trainer van Manchester United, de club waar hij flink onder vuur ligt, zou al met de Duitse Rekordmeister hebben gesproken over een hernieuwde samenwerking, maar concurrentie krijgen van voormalig Bayern-trainer Hansi Flick én Brighton & Hove Albion-manager Roberto De Zerbi.

Sinds duidelijk werd dat Tuchel aan zijn laatste maanden in München bezig is, ving Bayern München al bij drie mogelijke opvolgers bot. De eerste topkandidaat, Xabi Alonso, besloot zijn contract bij kersvers Duits kampioen Bayer Leverkusen voorlopig te zullen respecteren. Tuchels voorganger, Julian Nagelsmann, bedankte voor een terugkeer om ook na het EK van komende zomer aan te kunnen blijven als bondscoach van Duitsland. Vorige week kwam daar de afzegging van de volgende favoriet, de Oostenrijkse bondscoach Ralf Rangnick, tot veler verrassing nog eens overheen.

Dat maar liefst drie topkandidaten voor de eer hebben bedankt, is in de clubgeschiedenis van Bayern nog niet eerder voorgekomen, stipt BILD dinsdagmiddag aan. "In deze schijnbaar hopeloze situatie herinneren de verantwoordelijken in München zich hun oude recept, dat de club altijd weer op het goede spoor heeft gezet: de comeback van een oude coach!", verwijst de krant naar de mogelijke hernieuwde samenwerking met Flick. Die had Bayern tussen november 2019 en de zomer van 2021 onder zijn hoede, veroverde in die periode de Champions League, maar vertrok om vervolgens een weinig succesvolle periode als bondscoach van Duitsland te beleven. In die functie werd hij vorig jaar opgevolgd door de man die ook zijn stoeltje in München overnam: Nagelsmann.

Een terugkeer van Ten Hag, die tussen 2013 en 2015 het tweede elftal van Bayern trainde in de periode dat Pep Guardiola de hoofdmacht onder zijn hoede had, zou echter ook nog steeds tot de mogelijkheden behoren. Sportief directeur Max Eberl heeft reeds contact gehad met het kamp-Ten Hag, zo weet BILD. Daarnaast zou Eberl de hoop op De Zerbi, die de afgelopen maanden bij tal van Europese topclubs werd genoemd, eveneens 'nog niet helemaal hebben opgegeven', weet de krant. "Eberl denkt dat de voetbalfilosifie van de Italiaan een succesvol model voor de toekomst van Bayern kan zijn. De Zerbi moet niet verbaasd zijn als Eberl opnieuw op zijn deur klopt, om te zien of deze opengaat", besluit het artikel.

