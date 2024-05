Dreun voor Bayern München: gedroomde opvolger Tuchel blijft zitten waar hij zit

Ralf Rangnick heeft besloten niet in te gaan op het aanbod van Bayern München om trainer Thomas Tuchel op te volgen. De 65-jarige coach kondigt in plaats daarvan aan ook na het EK in Duitsland aan te blijven als bondscoach van Oostenrijk, het land waarmee hij het in de groepsfase opneemt tegen het Nederlands elftal.

Bayern is al geruime tijd op zoek naar een opvolger van Tuchel, die zelfs als de Champions League gewonnen wordt aan het eind van het seizoen gaat vertrekken. In eerste instantie dacht de Duitse recordkampioen aan oud-speler Xabi Alonso. Die kondigde echter aan bij zijn huidige club Bayer Leverkusen, die hij voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen van Duitsland maakte, te gaan blijven. Dat gold ook voor voormalig Bayern-trainer Julian Nagelsmann, die in beeld was voor een terugkeer maar ervoor koos om bondscoach van Duitsland te blijven.

Artikel gaat verder onder video

Daarna was Rangnick de gedoodverfde favoriet om Tuchel op te gaan volgen. De oud-trainer van onder meer Schalke 04, RB Leipzig en Manchester United kondigt op de website van de Oostenrijkse voetbalbond echter aan ook na het EK aan te gaan blijven in zijn huidige functie. "Ik ben met heel mijn hart bondscoach van Oostenrijk", laat de keuzeheer optekenen. "Ik geniet enorm van deze baan en ben vastbesloten met succes door te gaan op de ingeslagen weg."

Der Rekordmeister vist dus achter het net. "Ik wil uitdrukkelijk benadrukken dat dit géén afwijzing van FC Bayern is, maar eerder een beslissing voor mijn ploeg en onze gemeenschappelijke doelen", legt Rangnick uit. "Onze volledige concentratie ligt bij het EK. We zullen er alles aan doen om zo ver mogelijk te komen", besluit de trainer. Oostenrijk opent het Europees Kampioenschap op 17 juni, als Frankrijk de eerste tegenstander in de poule is. Vier dagen later neemt Rangnick het in de tweede groepswedstrijd op tegen Polen, om op 25 juni af te sluiten met het duel met Oranje.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Josep Guardiola zet Bayern München-smaakmaker bovenaan verlanglijst'

'Josep Guardiola wil voor een absolute transfershock zorgen: man van 95,7 miljoen moet naar Manchester City komen.'