'Guardiola wil voor absolute transfershock zorgen: man van 95,7 miljoen moet naar Manchester komen'

Manchester City-trainer Josep Guardiola wil zijn selectie voor komend seizoen dolgraag versterken met . Het Duitse wonderkind staat momenteel onder contract bij Bayern München en die club wil hem onder geen beding laten gaan, maar de huidige nummer één van Engeland gaat er in de zomer desondanks alles aan doen om hem naar het Etihad Stadium te halen. Dat meldt The Guardian althans. Volgens het medium houdt ook Chelsea de situatie van Musiala in de gaten.

Je zou bijna vergeten dat Musiala nog altijd pas 21 jaar jong is. De aanvallende middenvelder kwam inmiddels al 161 keer uit voor Bayern München en droeg ook al 27 keer het shirt van de Duitse nationale ploeg. Musiala behoorde al tot de Duitse selectie voor het Europees Kampioenschap in 2021 én het Wereldkampioenschap een jaar later en is een van de spelers die komende zomer de kar moeten gaat trekken bij Duitsland tijdens het EK in eigen land. Manchester City zal zijn verrichtingen op het eindtoernooi met veel belangstelling in de gaten houden. Volgens The Guardian staat Musiala bovenaan het lijstje van Guardiola om de selectie te versterken.

Artikel gaat verder onder video

Dan zal Manchester City wel met een gigantisch bedrag op tafel moeten komen. Musiala is bij Bayern München in het bezit van een contract tot medio 2026 en de huidige nummer twee van Duitsland zal hem het liefst niet willen laten gaan. Een langer verblijf in Duitsland zal mogelijk afhankelijk zijn van de ambities van Bayern. De club is onttroond als landskampioen, alleen de eindzege van de Champions League kan het seizoen nog redden. Dan moet Bayern wel eerst zien af te rekenen met Real Madrid, de tegenstander in de halve finale én de ploeg die deze week Manchester City uit het toernooi knikkerde.

De belangstelling voor Musiala staat los van de uitschakeling in het miljardenbal. Volgens The Guardian vraagt men in het blauwe deel van Manchester zich af of de club het vertrek van Ilkay Gündogen en Riyad Mahrez afgelopen zomer wel voldoende heeft vervangen. Gündogan en Mahrez hadden met hun aanvallende bijdrage een belangrijk aandeel in het winnen van de treble (Premier League, FA Cup en Champions League). “Phil Foden heeft een productief seizoen en Kevin De Bruyne blijft cruciaal, maar blessures hebben Jack Grealish ervan weerhouden net zo invloedrijk te zijn als vorig seizoen en Julián Álvarez was inconsistent”, zo klinkt het. Daarbij zijn er vragen over de verkoop van Cole Palmer, die afgelopen zomer naar Chelsea trok en sindsdien al 23 keer scoorde. Jérémy Doku en Matheus Nunes hebben nog niet helemaal kunnen overtuigen.

Manchester City heeft naast Musiala naar verluidt ook Lucas Paquetá (West Ham) en Eberechi Eze (Crystal Palace) op het oog als aanvallende versterkingen, maar het Duitse toptalent geniet de voorkeur van Guardiola. De komende tijd zal moeten blijken in hoeverre de komst van Musiala realistisch is voor Manchester City. De regerend kampioen van Engeland schroomt niet om de portemonnee te trekken als het moet en dat zal opnieuw moeten gebeuren, wil het Bayern München op de een of andere manier kunnen overtuigen. Musiala heeft volgens Football Transfers een geschatte marktwaarde van 95,7 miljoen euro.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kraay wijst PSV'er Dest op veelzeggende verspreking: 'Wacht even...'

PSV-verdediger Sergiño Dest maakte een veelzeggende verspreking voor de camera's van ESPN.