Onzekerheid over Europa League-deelname Manchester United: ‘Zijn ons bewust van de situatie’

Met het winnen van de FA Cup wist Manchester United deelname aan de Europa League af te dwingen, maar het is nog uiterst onzeker of de club van trainer Erik ten Hag daar komend seizoen wel aan deel mag nemen, meldt de NOS.

Het Franse OGC Nice is komend seizoen ook actief in de Europa League en is, net als The Red Devils, in handen van het Britse chemiebedrijf Ineos. Volgens de UEFA-reglementen mogen twee clubs met dezelfde eigenaar niet actief zijn in dezelfde competitie. Hierdoor zal grootaandeelhouder en Ineos-topman Sir Jim Ratcliffe moeten gaan zoeken naar een oplossing. "We zijn ons bewust van de situatie van beide clubs en zijn in dialoog met de UEFA", schrijft Ineos in een verklaring. "We zijn vol vertrouwen dat we een oplossing hebben voor het komende seizoen in Europa."

Artikel gaat verder onder video

Medio juli begint het nieuwe Europa League-seizoen met de voorrondes en dan zal er ook witte rook vanuit Manchester United moeten zijn. Zo niet, dan wordt de ploeg van Ten Hag teruggezet naar de Conference League omdat het in de eigen competitie lager eindigde dan Nice. Manchester United eindigde op een teleurstellende achtste plaats in de Premier League, terwijl Nice onder leiding van de aankomende Ajax-trainer Francesco Farioli als vijfde eindigde in de Ligue 1.

De kans dat de Engelse recordkampioen zich daadwerkelijk moet opmaken voor de Conference League lijkt overigens klein. Afgelopen seizoen waren er soortgelijke situaties met zes clubs die te innige banden hadden, en waar het dus mogelijk om belangenverstrengeling zou gaan: Aston Villa en Vitória Guimarães, Brighton en Union Sint-Gillis en AC Milan en Toulouse.

Alle clubs kregen uiteindelijk toestemming om aan de Europese competitie deel te nemen na het doorvoeren van enkele aanpassingen. Het Belgische Union paste de bestuursstructuur aan, terwijl bij Toulouse enkele bestuursleden opstapten. Ook moesten de clubs beloven niet meer met elkaar te handelen en geen scoutings- en spelersdata meer met elkaar te delen.