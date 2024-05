Ten Hag moet vrezen: Man United opent gesprekken met twee kandidaten

Manchester United heeft gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Thomas Frank en Mauricio Pochettino, zo weet The Telegraph. De club moet nog een definitieve knoop doorhakken over het lot van Erik ten Hag, maar is dus wel al aan het rondkijken voor potentiële opvolgers.

Ten Hag won zondag de FA Cup ten koste van Manchester City, maar dat was wellicht zijn laatste wedstrijd als trainer van Manchester United. Een teleurstellende achtste plaats in de Premier League luidt mogelijk zijn ontslag in. Komende week zullen de beleidsbepalers zich in een seizoensevaluatie buigen over het trainersvraagstuk.

Eerder werd al duidelijk dat Manchester United heeft gesproken met vertegenwoordigers van Ipswich Town-trainer Kieran McKenna en met vertegenwoordigers van Thomas Tuchel, die vertrekt bij Bayern München. Inmiddels kunnen dus ook Frank en Pochettino worden toegevoegd aan de lijst van kandidaten met wie (indirect) is gesproken. Frank is al zes jaar werkzaam bij Brentford, terwijl Pochettino dinsdag vertrok bij Chelsea.

McKenna en Frank zouden bij Chelsea ook op de kandidatenlijst staan om Pochettino op te volgen. Bovendien wordt McKenna ook in verband gebracht met Brighton & Hove Albion. Zaterdag zei Ten Hag dat hij niet weet of zijn toekomst bij Manchester United ligt, maar dat hij zichzelf wel de juiste man voor de functie vindt.

