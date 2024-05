Twijfels bij Engelse media over Ten Hag: 'Hij herinnerde ons aan wat hij in zijn mars heeft'

Volgens Engelse media heeft Erik ten Hag door het winnen van de FA Cup (1-2 winst op Manchester City) laten zien wat voor succes hij kan behalen met een fit team. Als we de geruchten moeten geloven, zal de Nederlandse trainer worden ontslagen, maar de gewonnen bekerfinale heeft dat iets complexer gemaakt.

The Guardian, dat afgelopen week het nieuws naar buiten bracht dat Ten Hag bij winst of verlies van de bekerfinale vrij baan zou maken voor een nieuwe trainer, liet zich toch vrij positief uit over Manchester United en zijn coach. "Ten Hag laat zien wat hij in zijn mars heeft met een selectie die eindelijk weer eens bijna helemaal fit is. Voetbal, bloody hell. Eigenaar Sir Jim Ratcliffe zou geen mens zijn als hij nu niet twijfelde aan het ontslaan van Ten Hag, wat zijn eerdere intentie was." De krant legt bovendien de nadruk op het feit dat de United-aanhang de naam van de Nederlandse coach na afloop scandeerde en dat fans tijdens de wedstrijd positief over hem tweetten.

"Als Ten Hag het jammere lot heeft om ontslagen te worden door onder andere Ratcliffe, zal hij troost vinden in het feit dat de media, de analisten en een gedeelte van de fans ook de volgende coach onder vuur zullen nemen." BBC vond het op haar beurt een hele mooie manier voor Ten Hag om afscheid te nemen van Manchester United. "Manchester City had eigenlijk de laatste trap na aan de Nederlandse coach moeten geven, maar voetbal liet weer eens zien verrassingen in petto te hebben. Als dit zijn laatste wedstrijd was, was het een mooi afscheid. Ten Hag genoot terecht van de zon op Wembley."

Ook Manchester Evening News schreef over wat Ten Hag uit dit elftal zou kunnen halen, als hij langer de tijd krijgt. "Als hij de laan uit vliegt, zullen veel mensen ook 'wat als...' denken. Wat als er dit seizoen meer spelers beschikbaar waren geweest en wat als Ten Hag het hele seizoen tactisch zo flexibel was geweest als zaterdag?" De compactheid van het team werd bovenal geprezen. "Heel het seizoen was het makkelijk om door Manchester United heen te voetballen, zaterdag lukte dat een stuk minder. City kreeg geen lucht, de linies stonden dichter op elkaar. Dit had Ten Hag wel eerder moeten doen."

The Sun vat de grote verrassing van de zaterdagmiddag ook heel mooi samen. "Dankzij een tactische masterclass van de Nederlandse manager heeft United het feestje van Manchester City op prachtige wijze verpest. Ten Hag was de grootste tacticus van de wereld (Pep Guardiola, trainer van City, red.) te slim af." En in Daily Mail wordt de nadruk gelegd op de vakantieplannen van de trainer. "Hij vertrekt op vakantie met zijn nek in de strop. Maar het voelt gek om Ten Hag te ontslaan na een van de beste dagen van United in de afgelopen tien jaar. De coach verdiende deze prijs.

