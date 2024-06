'Ten Hag gefrustreerd over Manchester United: trainer vreest herhaling van zetten'

Erik ten Hag raakt volgens de Britse krant The Telegraph steeds meer gefrustreerd over de trage besluitvorming bij Manchester United over zijn toekomst als trainer. De beleidsbepalers zijn nu al weken in gesprek over de vraag of Ten Hag mag aanblijven of niet, maar vanaf zijn vakantieadres zou de Nederlander vrezen dat de club daar dusdanig lang over doet dat United komende zomer op de transfermarkt opnieuw achter de feiten aan zal lopen.

Bovengenoemde krant schrijft dat Ten Hag afgelopen twee seizoenen al behoorlijk gefrustreerd was dat de club zich onder toenmalig directeur voetbal John Murtough niet bepaald slagvaardig toonde op de transfermarkt. Omdat United pas in de laatste weken voor de deadline definitief toesloeg, zouden onder meer voor de Braziliaan Antony - die voor 95 miljoen euro werd overgenomen van Ajax - veel te hoge transfersommen zijn overgemaakt.

Ten Hag is vlak na de gewonnen FA Cup-finale tegen Manchester City, die op 25 mei werd gespeeld, vertrokken voor een vakantie om zich op te laden voor zijn derde contractjaar op Old Trafford - mits hij mag aanblijven. Voor die tijd heeft hij verschillende besprekingen gevoerd met mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe en zijn Ineos-entourage over de transferplannen voor komende zomer. Er ligt echter nog geen definitief plan van aanpak, mede doordat er nog geen duidelijkheid is over de toekomst van de trainer. "Ten Hag maakt zich zorgen dat, als United hem wil houden, de club nu al het gevaar loopt om achterop te raken op de zomerse transfermarkt", leest het.

Kandidaten

Terwijl Ten Hag op vakantie is, wordt duidelijk dat United gesprekken heeft gevoerd met een aantal potentiële opvolgers. Van Thomas Tuchel werd eerder deze week al duidelijk dat hij Ratcliffe minimaal één keer heeft gesproken, maar dat de Duitser afziet van de mogelijkheid om Ten Hag op te volgen. Een ander target, Kieran McKenna, verlengde ondertussen zijn contract bij Ipswich Town en lijkt daarmee ook afgehaakt. Dat geldt ook voor Mauricio Pochettino, die een overstap naar Manchester zelf wel zag zitten maar met wie de gesprekken volgens The Telegraph niet werden voortgezet. Andere opties zouden Roberto De Zerbi (clubloos na zijn vertrek bij Brighton) en Thomas Frank (Brentford) zijn.

