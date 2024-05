Manchester United kan één potentiële opvolger Ten Hag doorstrepen: succescoach verlengt bij huidige club

Manchester United kan één potentiële opvolger van Erik ten Hag doorstrepen, nu Kieran McKenna zijn contract bij Ipswich Town heeft verlengd. De 38-jarige Noord-Ier ligt nu tot medio 2028 vast bij The Tractor Boys, die hij de afgelopen twee seizoenen met back to back promoties vanuit de League One terug leidde naar de Premier League.

Twee weken geleden onthulde The Guardian dat er inmiddels gesprekken tussen de clubleiding van United en McKenna, die in het verleden jeugd-en assistent-trainer op Old Trafford was, zouden hebben plaatsgevonden. Diezelfde krant wist voorafgaand aan de FA Cup-finale stellig te melden dat Ten Hag, ongeacht het resultaat, de laan uit zou worden gestuurd. Op Wembley leidde Ten Hag de club vervolgens naar een knappe 1-2 zege op stadgenoot Manchester City, waarmee hij het Europese ticket waar hij in de competitie nog naast gegrepen had, alsnog veiligstelde.

Artikel gaat verder onder video

Sindsdien blijft het voorlopig stil vanuit United. Na de gewonnen eindstrijd werd in ieder geval duidelijk dat het doek voor Ten Hag nog niet definitief is gevallen. Dat zou alsnog kunnen gebeuren als mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe en zijn INEOS-consorten na een evaluatie van het seizoen besluiten dat het beter zou zijn om met een andere trainer verder te gaan.

In dat geval werd McKenna dus als mogelijke opvolger gezien, maar dat kan United dus vergeten. "We hebben de afgelopen twee seizoenen ongelooflijke successen geboekt en ik ben opgewonnen dat ik de kans en de verantwoordelijkheid krijg om deze fantastische club te mogen leiden in het eerste seizoen in de Premier League in 22 jaar", wordt de Noord-Ier geciteerd op de clubsite van Ipswich Town.

We are delighted to announce that Manager Kieran McKenna has signed a new long-term contract at Portman Road. — I(P)SWICH TOWN (@IpswichTown) May 30, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ian Maatsen plaatst cryptische Instagram Story: speculaties over vertrek bij Nederlands elftal

Op Instagram deelt Ian Maatsen een Story die voor raadsels zorgt bij een ander land.