'Engelse topclubs grijpen naast gewilde Leipzig-ploeggenoot van Xavi Simons'

Arsenal, Chelsea en Manchester United kunnen een streep zetten door vermeend transfertarget . De Engelse topclubs waren naar verluidt alle drie in de markt voor de Sloveense spits, die afgelopen seizoen indruk maakte aan de zijde van in het shirt van RB Leipzig. De EK-ganger zou hebben besloten nog minimaal een jaar bij de Duitse topclub te blijven.

Leipzig nam Sesko afgelopen zomer voor een bedrag van 24 miljoen euro over van Red Bull Salzburg, de Oostenrijkse tak van het conglomeraat van clubs rond het bekende energiedrankje. In zijn eerste seizoen in de Bundesliga trof de boomlange spits - Sesko meet 1.95 meter - direct veertien keer doel. Bovendien was hij twee keer trefzeker in de DFB-Pokal én de groepsfase van de Champions League, het toernooi waarin Die Roten Bullen in de achtste finale strandde tegen de latere winnaar Real Madrid.

Een week geleden wist transferspecialist Fabrizio Romano al te melden dat de 21-jarige Sesko een astronomisch aanbod uit Saudi-Arabië naast zich neergelegd zou hebben. De spits zou een netto salaris van 30 miljoen euro zijn aangeboden, maar vriendelijk hebben bedankt voor de eer. De verwachting was op dat moment dat hij nog voor de start van het EK, waarop hij het met Slovenië opneemt tegen Denemarken, Servië en Engeland, de knoop over zijn toekomst zou doorhakken.

Dat is volgens diezelfde Romano inmiddels gebeurd. "Sesko heeft besloten bij RB Leipzig te blijven en en nieuw, verbeterd contract te ondertekenen", schrijft de Italiaanse journalist op X. De deal zou te vergelijken zijn met de contractverlenging die Erling Haaland in de zomer van 2022 overeenkwam met Borussia Dortmund. Daarbij werd afgesproken dat de spits een jaar later voor een 'beperkt' bedrag alsnog zou mogen vertrekken; een jaar later verkaste de Noor inderdaad voor 'slechts' 60 miljoen euro naar Manchester City. Een dergelijke afspraak zou ook tussen Leipzig en Sesko zijn gemaakt, Romano spreekt van een gentleman's agreement over een toekomstig vertrek.

🚨🇸🇮 EXCLUSIVE: Benjamin Šeško has decided to STAY at RB Leipzig and sign new contract on improved terms!



Decision made for talented striker, similar to what Haaland decided back in the days at BVB.



❗️ Šeško will stay at Leipzig with a new gentlemen agreement for future exit. pic.twitter.com/tJcR0KdfYs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2024

