'Leipzig-ploeggenoot Simons zegt 'nee' tegen astronomisch aanbod uit Saudi-Arabië'

Transferspecialist Fabrizio Romano schrijft op X dat , ploeggenoot van bij het Duitse RB Leipzig, een astronomisch salarisaanbod uit Saudi-Arabië naast zich neer heeft gelegd. De 21-jarige Sloveen maakte afgelopen seizoen grote indruk in het shirt van Die Roten Bullen en hakt de komende dagen de knoop door over zijn toekomst, die mogelijk in de Engelse Premier League ligt.

Leipzig nam Sesko afgelopen zomer voor een bedrag van 24 miljoen euro over van Red Bull Salzburg, de Oostenrijkse tak van het conglomeraat van clubs rond het bekende energiedrankje. In zijn eerste seizoen in de Bundesliga trof de boomlange spits - Sesko meet 1.95 meter - direct veertien keer doel. Bovendien was hij twee keer trefzeker in de DFB-Pokal én de groepsfase van de Champions League, het toernooi waarin Leipzig in de achtste finale strandde tegen de latere winnaar Real Madrid.

Hoewel zijn contract nog doorloopt tot medio 2028, zou Sesko komende zomer een fraaie transfer kunnen gaan maken. Romano schrijft op X dat de Sloveen een aanbod van een jaarsalaris van 30 miljoen euro (netto!), dat vanuit Saudi-Arabië zou zijn gedaan, naast zich neer heeft gelegd. Drie Engelse grootmachten maken mogelijk wél kans op zijn handtekening: volgens de Italiaanse journalist is Sesko sinds maart/april benaderd door zowel het Manchester United van Erik ten Hag als Arsenal én Chelsea. De Sloveen zou de komende dagen de knoop over zijn toekomst door gaan hakken.

EK

Op dit moment is Sesko met de nationale ploeg van Slovenië in voorbereiding op het Europees Kampioenschap in Duitsland. Het Oost-Europese land neemt het op de eindronde in groep C op tegen achtereenvolgens Denemarken, Servië en Engeland. Gisteren (dinsdag) werkte de ploeg een oefenduel met Armenië af, dat met 2-1 werd gewonnen. Sesko bleef 90 minuten op de bank, maar krijgt zaterdag mogelijk wél speeltijd als Bulgarije de laatste sparringpartner is in aanloop naar het EK.

🚨 Benjamin Šeško, taking some more days to decide his future.



There's still new contract proposal from RB Leipzig on the table. Meanwhile, Šeško said no to €30m net salary from Saudi.



⚡️ Man United, Arsenal, Chelsea have all approached Šeško since March/April. pic.twitter.com/m7rwV49Hsc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2024

