Groot nieuws over Julian Nagelsmann is flinke streep door de rekening voor Bayern München

Julian Nagelsmann wordt niet de nieuwe hoofdtrainer van Bayern München. De onttroonde kampioen van Duitsland neemt na dit seizoen afscheid van Thomas Tuchel en Nagelsmann gold als een van de kandidaten om hem op te volgen, maar laatstgenoemde blijft langer verbonden aan de Duitse nationale ploeg. Nagelsmann zet zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2026 en zal dus ook tijdens het Wereldkampioenschap van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada aan het roer staan bij de Duitsers.

Met dat nieuws kwam Christian Falk van Bild vrijdagmorgen en is inmiddels bevestigd door de Duitse voetbalbond. Dat is opvallend te noemen, want eerder deze week schreef Florian Plettenberg van het Duitse Sky nog dat een terugkeer van Nagelsmann bij Bayern München aanstaande was. Volgens Plettenberg gold Nagelsmann als de grootste kanshebber voor het hoofdtrainerschap bij de huidige nummer twee van de Bundesliga. Voor Nagelsmann zou een contract voor drie of vier jaar klaarliggen in de Alianz ArenA en hij zag een rentree bij de recordkampioen naar verluidt ook wel zitten.

Maar zover komt het dus niet. Nagelsmann werd vorig jaar september door de Duitse bond aangesteld als bondscoach van de nationale ploeg, nadat het eerder afscheid had genomen van Hansi Flick. De resultaten onder diens bondscoachschap waren niet om over naar huis te schrijven. Nagelsmann heeft de stemming echter doen laten omslaan, onder meer dankzij overtuigende zes op Frankrijk en Nederland vorige maand. De oud-trainer van ook Hoffenheim moet Duitsland tijdens het komende Europees Kampioenschap in eigen land naar goud loodsen. Het was in eerste instantie de verwachting dat Nagelsmann na dat eindtoernooi weer aan de slag zou gaan op clubniveau, maar de Duitse bond heeft hem dus kunnen overtuigen om langer door te gaan. Zijn nieuwe verbintenis loopt, wanneer zijn handtekening is gezet, tot medio 2026.

Nagelsmann vorig jaar nog ontslagen door Bayern

Van een hernieuwde samenwerking tussen Bayern München en Nagelsmann gaat het voorlopig dus niet komen. De oefenmeester uit Landsberg am Lech stond tussen 1 juli 2021 en 24 maart 2023 al onder contract bij de recordkampioen. Nagelsmann loodste Bayern in 2022 nog naar de landstitel, maar werd in maart 2023 op straat gezet. Dat maakte nogal wat tongen los. Bayern München was op dat moment immers nog actief in het bekertoernooi, de Champions League én in de race voor de landstitel. Tuchel nam het stokje over van Nagelsmann. Onder zijn leiding kroonde Bayern zich weliswaar opnieuw tot landskampioen, maar ging het in het bekertoernooi mis tegen SC Freiburg en volgde in de Champions League uitschakeling door Manchester City.

DFB bevestigt, Nagelsmann licht beslissing toe

DFB heeft het aanblijven van Nagelsmann na het EK van komende zomer inmiddels dus bevestigd en in een reactie laat de bondscoach weten waarom hij deze beslissing heeft genomen. “Dit is een beslissing uit het hart. Het is een grote eer om het nationale team te mogen coachen en met de beste spelers van het land te mogen samenwerken. Met succesvolle, gepassioneerde optredens hebben we de kans een heel land te inspireren. De twee overwinningen tegen Frankrijk en Nederland in maart vormden daar een voorproefje van. Ik was erg geraakt door het enthousiasme van de fans. We willen nu samen een succesvol EK spelen, daarna kijken ik en mijn staf enorm uit naar de uitdaging van een WK.”