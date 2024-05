KNVB maakt veelbesproken 'blunder' van Bas Nijhuis op de maandagavond ongedaan

De rode kaart die met Excelsior pakte tegen NEC op maandagavond is door de aanklager geseponeerd. Bas Nijhuis gaf tijdens de tweede helft van Excelsior – NEC een twijfelachtige rode kaart na ingrijpen van de VAR in Rotterdam. Het betekent goed nieuws voor de Kralingers, want die kunnen weer over hem beschikken in de wedstrijd tegen Heracles Almelo.

In de 69ste minuut van de maandagavond wedstrijd zette Horemans een tackle in. De rechtsback schoot de bal weg, maar gleed door op het been van Dirk Proper. Het kwam de 25-jarige Belg op een rode kaart te staan. Tijdens de wedstrijd verschenen er al veel berichten op X van mensen die het absoluut niet met scheidsrechter van dienst Nijhuis eens waren.

❌ De rode kaart, die Siebe Horemans gisteren kreeg tegen NEC Nijmegen, is door de aanklager geseponeerd. De verdediger kan daardoor zondag gewoon spelen tegen Heracles Almelo.



⚫🔴 #excnec #samensterk pic.twitter.com/LzSHdgGkYv — Excelsior Rotterdam (@excelsiorrdam) May 7, 2024 Het niveau van de scheidsrechters en VAR is niet meer te doen. Wat een ongelooflijke treurigheid — Jeffrey0709 (@jeffreyvanas) May 7, 2024 Goedmakertje van de KNVB . Voor te weinig eruit gestuurd achteraf . — Jan van de Ven (@JanvandeVen4) May 7, 2024

