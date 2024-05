Veerman ook tijdens EK te bereiken voor transfervoorstel: 'Elf uur 's avonds neem ik gewoon de telefoon op'

gaat hoogstwaarschijnlijk zijn eerste EK meemaken de komende weken, maar heeft daarbij nog niet zijn clubstatus uit zijn hoofd gezet. De middenvelder wordt in verband gebracht met een transfer naar het buitenland.

Over de invulling van het middenveld bij Oranje wordt meermaals gediscussieerd, aangezien bondscoach Ronald Koeman over meerdere kwalitatieve sterke spelers in die linie beschikt. Een combinatie die tijdens het EK zou kunnen floreren is Frenkie de Jong - Veerman. "Ik heb helaas nog nooit met hem samengespeeld, maar ik denk dat ik prima kan spelen met Frenkie", vertelt de PSV'er tegen de Telegraaf over de middenvelder die dezelfde voornaam heeft als zijn zoontje. "Het zou apart zijn om te gaan zeggen dat het niet samen kan als we het nog nooit gedaan hebben. Er is een manier om dat echt te zien en dat is ons samen opstellen. Ik denk dat goede voetballers altijd samen kunnen spelen."

Artikel gaat verder onder video

Veerman weet nog niet zo goed wat hij kan verwachten van een groot toernooi als het EK. "Iedereen zegt dat je dat per se mee wil maken zo’n groot toernooi, omdat het het mooiste is voor een voetballer wat er is. Het is voor mij de eerste keer, dus ik heb nog geen idee. Ik hoop gewoon veel minuten te maken." Ook dicht de middenvelder Oranje wel kansen toe. "Ik denk dat het allemaal heel dicht bij elkaar ligt. Er is een aantal landen dat Europees kampioen kan worden, daar hoort Nederland ook bij denk ik. Daarvoor moet het wel een beetje meezitten, maar dat geldt voor elk land."

Het is overigens nog maar de vraag of Veerman bij PSV blijft na het EK. De 25-jarige middenvelder wil ook tijdens het toernooi wel aan transfers denken. "Volgens mij is er nog steeds niks concreets bij PSV binnengekomen. Het is niet zo, dat ik er tijdens het EK niks over wil horen. Ik ben een heel simpel figuur. Mij kun je altijd bellen. ’s Avonds om elf uur neem ik gewoon de telefoon op. Ik denk dat ik niet snel afgeleid word in mijn spel."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang houdt pijnlijk shirt over Ajax omhoog en waarschuwt alle supporters van Feyenoord

Noa Lang hield tijdens de huldiging van PSV in het centrum van Eindhoven een opvallend shirt omhoog.