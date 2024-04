FC Utrecht shopt in Nederland en legt 500.000 euro op tafel voor centrumverdediger

maakt komende zomer de overstap van Roda JC naar FC Utrecht, zo heeft de club uit de Domstad woensdagavond bekendgemaakt op de officiële clubkanalen. De Belgische voetballer stond al een tijdje in de belangstelling van de Utrechters, die een akkoord hebben weten te bereiken met Roda JC.

Didden is dit seizoen een van de betere spelers bij Roda JC en is een belangrijke schakel in de ploeg van Bas Sibum, die nog volop meedoet om directe promotie naar de Eredivisie. De Limburgers staan momenteel op plek twee, dat recht geeft op een plek in de Eredivisie, maar Didden zal volgend seizoen sowieso op dat niveau spelen. De Belg, die een verleden heeft bij KRC Genk, heeft een contract voor vier seizoenen ondertekend in Stadion Galgenwaard.

Artikel gaat verder onder video

Volgens De Telegraaf is de verwachting dat de transfersom die FC Utrecht op tafel legt voor Didden rond de 500.000 euro zal komen te liggen. Technisch manager Jordy Zuidam is blij met de boomlange (1,98 meter) versterking: "Wat opvalt is zijn werkethiek: Matisse heeft een goed karakter, investeert in zichzelf en is vastberaden beter te worden. We hopen dat hij het seizoen goed af kan sluiten bij Roda JC en kijken er naar uit hem in het shirt van FC Utrecht te zien" zegt de technisch manager op de website van FC Utrecht.

Zuidam is slagvaardig, want Didden is niet de eerste zomerversterking voor de Domstedelingen. De beleidsbepaler haalde al twee andere versterkingen naar de Domstad en dat waren nota bene ook nog eens twee landgenoten van Didden. In de zomer komt Alonzo Engwanda over van RSC Anderlecht, terwijl ook rechtsback Siebe Horemans Rotterdam in zal ruilen voor Utrecht.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 FC Utrecht moet vrezen voor vertrek van multifunctionele speler

PSV ziet een speler van FC Utrecht als potentiële versterking voor volgend seizoen.